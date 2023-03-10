В Беларуси начались работы по весеннему благоустройству. Что изменится в Минске?

Новости Беларуси. Весеннее благоустройство в городах Беларуси. В Первомайском районе столицы начали плановую обрезку деревьев и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процедура активизирует рост побегов, исправляет дефекты кроны. Обработают почти полторы тысячи деревьев и кустарников. Акцент и на цветочное оформление. Палисадники появятся на улицах Сурганова, Славинского и Героев 120-й дивизии. Также обновляется дорожное полотно, продолжают ямочный ремонт.

Алена Нехай, заместитель директора ЖКХ Первомайского района:

В 2023 году в Первомайском районе планируется выполнение текущего ремонта асфальтового покрытия. 42 тысячи – доведен такой план. В настоящее время устраняется критичная ямочность. Уже выполнены работы на порядка 800 квадратных метров. Работы продолжаются, ведутся.