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В Беларуси начались работы по весеннему благоустройству. Что изменится в Минске?

10 марта 2023 07:44
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Новости Беларуси. Весеннее благоустройство в городах Беларуси. В Первомайском районе столицы начали плановую обрезку деревьев и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начались работы по весеннему благоустройству. Что изменится в Минске?-1

Процедура активизирует рост побегов, исправляет дефекты кроны. Обработают почти полторы тысячи деревьев и кустарников. Акцент и на цветочное оформление. Палисадники появятся на улицах Сурганова, Славинского и Героев 120-й дивизии. Также обновляется дорожное полотно, продолжают ямочный ремонт.

В Беларуси начались работы по весеннему благоустройству. Что изменится в Минске?-4

Алена Нехай, заместитель директора ЖКХ Первомайского района:
В 2023 году в Первомайском районе планируется выполнение текущего ремонта асфальтового покрытия. 42 тысячи – доведен такой план. В настоящее время устраняется критичная ямочность. Уже выполнены работы на порядка 800 квадратных метров. Работы продолжаются, ведутся.

В Беларуси начались работы по весеннему благоустройству. Что изменится в Минске?-7

Особое внимание зонам отдыха для детей. В 2023 году только в Первомайском районе Минска отремонтируют или заменят более 1 700 единиц игрового оборудования.

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# Социальная инфраструктура # общество # Алена Нехай # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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