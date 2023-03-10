К попытке теракта с российским самолётом могут быть причастны польские спецслужбы

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел и Комитет госбезопасности усилили работу по выявлению экстремистских ячеек внутри страны после инцидента на аэродроме в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее поручение глава государства озвучил в минувший вторник, 7 марта, на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

И как стало известно, к попытке теракта с самолетом А-50 могут быть причастны также спецслужбы Польши. Сотрудники силовых структур вычисляют сообщников украинского террориста (сейчас он дает признательные показания), а также других лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Беларуси.