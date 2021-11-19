Уже 12-е сутки на границе. Вот что происходит сейчас в лагере беженцев

Новости Беларуси. Для тысяч беженцев на границе это уже 12-е сутки противостояния с бесчеловечностью. После атаки польских карателей у колючей проволоки люди, увидевшие истинное лицо европейской демократии, провели очередную ночь под защитой Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие люди еще продолжают спать. Они высыпаются после этих изнурительных ночей на улице, даже готовы пожертвовать завтраком, обедом. Лишь бы выспаться и отдохнуть. По поводу медицинской помощи: за минувшие сутки было 11 случаев обращения. В основном несерьезные обращения – симптомы простуды, вызванные накануне переохлаждением, но по-прежнему есть обращения из-за применения химического оружия поляками. В основном это кашель из-за ожогов органов дыхания, жжение в глазах. Прямо сейчас поступила информация о том, что 65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о тех ужасных действиях, которые совершали пару дней назад поляки. Буквально геноцид какой-то был.

Сергей Шуманский, корреспондент: Это 12-е утро для беженцев на белорусско-польской границе. Впервые за последние 10-11 дней они снова собрались все вместе. Примерно 2 000 беженцев сейчас находятся в логистическом центре, в комфортных условиях, ни одного человека не осталось на улице. 18 ноября они переместились из полевого лагеря у границы сюда. Как и обещали белорусские власти, вместились все желающие в логистическом центре. Им раздали теплые постельные принадлежности, подушки. Кому нужна теплая одежда, был вчера подвоз гуманитарной помощи с одеждой. Едой обеспечены также все беспрерывно. Прямо сейчас происходит очередная раздача гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов, воды, военные раздают горячий чай. Первыми кормят женщин, детей, дальше по очереди стоят мужчины.

Сергей Шуманский:

Следователи продолжают работать на месте скопления беженцев в лагере, они ведь прибывали вчера, примерно 1 000 человек пришли. С ними продолжают работать следователи, опрашивают. Думаю, что цифра 65 далеко неокончательная. Также беженцы вчера попросили организовать для них торговлю. Это говорит о том, что еды хватает, но они хотят чего-то дополнительно. Покупают в основном хлебобулочные изделия, чипсы, газированные напитки. Сигареты – очень востребованный товар.

19 ноября в лагерь прибудут около 20 волонтеров. Среди них будут и переводчики. Переводчики прибыли уже несколько дней назад, они очень облегчают коммуникацию с беженцами. Особенно с теми, которые не знают английского языка и разговаривают только на курдском. Здесь много представителей езидов, именно они помогают нам узнать истории этих людей. Через эти истории мы понимаем, что люди, несмотря на все, что им уже пришлось пережить, несмотря на то, в каких условиях они находятся, пусть в комфортных, но все равно это далеко не то, зачем они сюда шли, все эти люди по-прежнему хотят попасть в Европу.

Они готовы ждать, терпеть, но очень хотят, чтобы их пустили в Европу. В основном все хотят в Германию. Они надеются, что Беларусь, которая не бросила их, очень сильно им помогла, поможет им еще и с решением этого вопроса об открытии гуманитарного коридора. Мы тоже надеемся, что этот вопрос скоро решится, остаемся на месте и следим за ситуацией.

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