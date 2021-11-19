Проводим ревизию домашней аптечки. Какие лекарства там обязательно должны быть и куда выбросить просроченные?

А вы давно заглядывали в свою домашнюю аптечку? Знаете ли вы, как правильно хранить лекарства и их утилизировать? На все эти вопросы ответят эксперты.

Юлия Айзенман, провизор, нутрициолог:

Лекарственные средства лучше всего хранить в специально выделенном для этого ящичке. Лучше, чтобы он располагался в комнате с невысокой влажностью. Таким образом, ванная комната не подходит для хранения лекарств. Место, где хранятся лекарства, должно быть недоступно для детей. Еще лучше, если препараты будут расположены подальше от батареи, ведь большинство медикаментов должно храниться при температуре не выше +25 градусов.

Юлия Айзенман:

Есть такие лекарственные средства, которые хранятся при температуре не выше +15 градусов, не выше +8 градусов. Это некоторые мази с антибиотиками, капли, свечи – вот они хранятся в холодильнике. Обычно провизор при продаже говорит, что лекарственное средство надо хранить в холодильнике. Самим тоже нужно быть внимательными и обращать внимание на упаковку. Так что же обязательно должно быть в домашней аптечке? Медики составили список необходимых препаратов. Особенно в сезон простуды.

Юлия Айзенман:

Самое главное лекарственное средство, которое должно быть дома, – это жаропонижающее. Второе средство – это сосудосуживающие капли, они снимают заложенность носа. Также пополните свою аптечку антигистаминными препаратами, средствами для обработки ран. Не забывайте про градусник, стерильный бинт, пластырь. Специалисты не рекомендуют принимать медикаменты после истечения срока годности, ведь это чревато неприятными последствиями. Если срок годности истек, важно грамотно утилизировать просроченные медикаменты.

Михаил Кевра, профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ, доктор медицинских наук:

Сколько раз мне приходилось спасать деток, которые наглотаются каких-то лекарств! Я знаю случаи, когда выбросили ампулы, дети разожгли костер, бросили, и осколок попал в глаз. Ни в коем случае нельзя выбрасывать в фабричных упаковках. Потому что кто знает, в чьи руки могут попасть?

Ненужные таблетки можно смешать с гущей кофе, кашей и выбросить. Конечно, отвары трав, чаи, биологические добавки к пище злой роли не сыграют. А вот антибиотики, гормоны, нестероидные противовоспалительные средства, лекарства для снижения давления и сильнодействующие рецептурные – все это требует особой утилизации. Лучше всего отнести медикаменты в специальные контейнеры для сбора просроченных лекарственных препаратов, они расположены в некоторых поликлиниках. Сбором, удалением и обезвреживанием будет заниматься специальная компания.