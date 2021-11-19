Прямой эфир

Проводим ревизию домашней аптечки. Какие лекарства там обязательно должны быть и куда выбросить просроченные?

19 ноября 2021 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

А вы давно заглядывали в свою домашнюю аптечку? Знаете ли вы, как правильно хранить лекарства и их утилизировать? На все эти вопросы ответят эксперты.

Проводим ревизию домашней аптечки. Какие лекарства там обязательно должны быть и куда выбросить просроченные?-1

Юлия Айзенман, провизор, нутрициолог:
Лекарственные средства лучше всего хранить в специально выделенном для этого ящичке. Лучше, чтобы он располагался в комнате с невысокой влажностью. Таким образом, ванная комната не подходит для хранения лекарств.

Место, где хранятся лекарства, должно быть недоступно для детей. Еще лучше, если препараты будут расположены подальше от батареи, ведь большинство медикаментов должно храниться при температуре не выше +25 градусов.

Проводим ревизию домашней аптечки. Какие лекарства там обязательно должны быть и куда выбросить просроченные?-4

Юлия Айзенман:
Есть такие лекарственные средства, которые хранятся при температуре не выше +15 градусов, не выше +8 градусов. Это некоторые мази с антибиотиками, капли, свечи вот они хранятся в холодильнике. Обычно провизор при продаже говорит, что лекарственное средство надо хранить в холодильнике. Самим тоже нужно быть внимательными и обращать внимание на упаковку.

Так что же обязательно должно быть в домашней аптечке? Медики составили список необходимых препаратов. Особенно в сезон простуды.

Проводим ревизию домашней аптечки. Какие лекарства там обязательно должны быть и куда выбросить просроченные?-7

Юлия Айзенман:
Самое главное лекарственное средство, которое должно быть дома, это жаропонижающее. Второе средство – это сосудосуживающие капли, они снимают заложенность носа.

Также пополните свою аптечку антигистаминными препаратами, средствами для обработки ран. Не забывайте про градусник, стерильный бинт, пластырь. Специалисты не рекомендуют принимать медикаменты после истечения срока годности, ведь это чревато неприятными последствиями. Если срок годности истек, важно грамотно утилизировать просроченные медикаменты.

Проводим ревизию домашней аптечки. Какие лекарства там обязательно должны быть и куда выбросить просроченные?-10

Михаил Кевра, профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ, доктор медицинских наук:
Сколько раз мне приходилось спасать деток, которые наглотаются каких-то лекарств! Я знаю случаи, когда выбросили ампулы, дети разожгли костер, бросили, и осколок попал в глаз. Ни в коем случае нельзя выбрасывать в фабричных упаковках. Потому что кто знает, в чьи руки могут попасть?

Проводим ревизию домашней аптечки. Какие лекарства там обязательно должны быть и куда выбросить просроченные?-13

Ненужные таблетки можно смешать с гущей кофе, кашей и выбросить. Конечно, отвары трав, чаи, биологические добавки к пище злой роли не сыграют. А вот антибиотики, гормоны, нестероидные противовоспалительные средства, лекарства для снижения давления и сильнодействующие рецептурные – все это требует особой утилизации. Лучше всего отнести медикаменты в специальные контейнеры для сбора просроченных лекарственных препаратов, они расположены в некоторых поликлиниках. Сбором, удалением и обезвреживанием будет заниматься специальная компания.

Проводим ревизию домашней аптечки. Какие лекарства там обязательно должны быть и куда выбросить просроченные?-16

Наталья Яранцева, заведующая кафедрой фармацевтической химии БГМУ, кандидат фармацевтических наук, доцент:
В дальнейшем мы планируем, что человек, имея на руках какое-либо лекарственное средство, которое он захочет утилизировать, обратится к мобильному приложению или зайдет на сайт, посмотрит, нужны ли специальные способы утилизации. Если нужно, то, собрав какое-то количество своих домашних фармотходов, он их отвезет в контейнер.

В будущем таких контейнеров в стране станет больше. Чтобы выброшенная упаковка таблеток не стала бомбой замедленного действия, избавляйтесь от медикаментов правильно.

# Лекарства # общество # Юлия Айзенман # Михаил Кевра # Наталья Яранцева # Юлия Пашкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ещё 570 беженцев решили вернуться домой. Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Минска
19 ноября 2021 07:43

Ещё 570 беженцев решили вернуться домой. Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Минска

Тактильные трости и смартфоны, которые синтезируют речь. Какие средства реабилитации могут сегодня получить белорусы?
19 ноября 2021 07:40

Тактильные трости и смартфоны, которые синтезируют речь. Какие средства реабилитации могут сегодня получить белорусы?

Впервые за 580 лет. Мощное лунное затмение накрыло Землю
19 ноября 2021 07:25

Впервые за 580 лет. Мощное лунное затмение накрыло Землю