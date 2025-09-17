Скидельское восстание. Чем обернулись три дня свободы для белорусских патриотов. Реконструкция событий 1939-го

Событие, которое отдельной главой вошло в историю освобождения Западной Беларуси – народное восстание в Скиделе. Оно вспыхнуло 17 сентября 1939 года, когда люди больше не могли терпеть панский режим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им нужна была свобода и воссоединение с родными и близкими по ту сторону насильственно проведенной границы. Реконструкцию тех событий воспроизвели в Скиделе. Были задействованы около 60 человек, в том числе местные жители, более 10 единиц техники той эпохи, а также специально обученные лошади, которые используются для съемок фильмов. Да и сама героическая история достойна экранизации.

Стрельба, взрывы, рев машин прямо в центре Скиделя. Через военно-историческую реконструкцию назад в прошлое – ярчайшую страницу истории воссоединения Западной Беларуси и БССР: Скидельское восстание против польского гнета осенью 1939 года. Когда местные коммунисты узнали об освободительном походе Красной армии, решили действовать. Подключились местные жители. 17 сентября они арестовали бурмистра, заняли полицейский участок, а на балконе сбросили польский флаг и установили советский.

На здании администрации сохранилась историческая табличка – здесь размещался революционный комитет. Три дня свободы – так эти события назовут потомки. Но уже через день польские власти из Гродно выслали отряд подавить восстание. Стражи мстили белорусам с нечеловеческой жестокостью.

Василий Казак, председатель ветеранской организации Скиделя:

Их убивали штыками, прикладами, издевались. Лазарю Почимку отрезали уши, выкололи глаза, вырезали звезды на груди и на спине, дома подожгли. Более сотни человек собрали и погнали в сторону Котры на расправу.