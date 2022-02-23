Первый секретарь Центрального комитета БРСМ: важно показывать пример

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ. Юлия Артюх, СТВ:

Расскажи, пожалуйста, как среди такого обилия активности хватает времени и как ты удачно совмещаешь и спорт, и свое увлечение, и вместе с семьей?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

На самом деле хотелось бы чаще. Пару раз в неделю стараемся ходить в зал. Прежде всего, знаете, в здоровом теле – здоровый дух. Если ты уделяешь внимание своему организму – это просто поддерживает тебя в каком-то тонусе не только в физическом, но еще, наверное, и стимулирует мозговую деятельность. Это сейчас важно. И в принципе, даже вот сейчас, прошлая работа моя в МЧС, и текущая деятельность. Если в прошлой нужна была физическая сила для того, чтобы где-то выполнять нормативы, какие-то задачи, связанные на раннем этапе с работой в службе, то сейчас, уже будучи в молодежной организации, я считаю важным показывать пример. В данном случае, показать пример своему подрастающему поколению, которое на соседней дорожке. А потом мне достаточно комфортно на спортивной площадке практически с друзьями, знакомыми и просто с людьми. Потому что спорт объединяет. И в нашей стране спорту уделяется огромное внимание. Он моден. Это популярно. И это здорово, что у нас культивируются эти вещи и созданы условия. Юлия Артюх:

Ты сказал такую вещь важную, на мой взгляд – начни с себя. Патриотическое воспитание. Сейчас это непосредственно твоя работа. Как у тебя это происходит в семье? Как ты показываешь своим примером своему ребенку, что он должен тобой гордиться? Не на словах, а делах. И, собственно говоря, опять к твоей профессиональной деятельности – работа с молодежью.

Александр Лукьянов:

Да. Патриотическое воспитание, даже сейчас, обсуждая проект изменения в Конституцию в преддверии референдума, это историческое событие для всей нашей страны. Уверен, что для каждого это шанс. Мы будем вспоминать это через поколение, что вот когда-то мы приняли важнейшее для нашей страны решение – мы приняли решение двигаться дальше. Выстраивать вектор, быть конкурентоспособной страной. И к этому молодежь подключилась. Обсуждая проект, статьи, 32, 15, 54, важнейшие статьи, которые затрагивают молодежь, очень часто как раз таки поднимали вопрос, что такое патриотизм в рамках открытых диалогов, дискуссионных площадок, проекта «Сила закона». Очень многие ребята говорили, что для меня патриотизм – это моя семья, это мое место, моя родина, где я родился. Патриотизм проявляется во многих вещах. Юлия Артюх:

У тебя в семье как?

Александр Лукьянов:

Я считаю, что патриотизм проявляется в любви к родным и близким, в нормальном добром отношении к своей стране, к своей земле, к своему дому, к корням, родителям, бабушкам-дедушкам, к памяти. Ведь в нашей ментальности это заложено. Великая Отечественная война – ключевое событие, исторический фундамент, это наша гордость, наследие на века, которое позволяет белорусам носить гордое имя наследники победы. И в нашей свежайшей истории – наши ребята, герои-летчики, наш знаменитый офицер группы «Альфа», наш Роман Когодовский, который вынес своего братика. Вот они герои. Вот этот патриотизм. Эти люди ходят среди нас. Они ходили, к сожалению, некоторые до трагедии раньше были рядом с нами, ходили по этим улицам. Такое поколение есть в нашей стране, поколение победителей. Вот на этих примерах мы выстраиваем в том числе общение с молодежью на предмет патриотизма. Вы знаете, на одной из площадок ребята предложили сделать национальный проект «Лидер нации» и роль личности в истории. И практически 99 % отождествляет этот проект с вполне с конкретным должностным лицом нашей страны, с главой нашего государства. И мы сказали, хорошо, отлично. Юлия Артюх:

Ждем новых проектов.