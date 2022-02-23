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Среди них Азарёнок и Пустовой. Девять известных белорусских журналистов зададут вопросы Лукашенко 24 февраля

23 февраля 2022 16:55
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Новости Беларуси. На всех передовицах газет и в прайм-тайме теле- и радиоэфиров. Конкретный разговор, который глава государства анонсировал во время Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, состоится завтра, 24 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 известных отечественных журналистов, имена которых у всех на слуху, зададут волнующие вопросы. Наши коллеги тоже готовятся к встрече.

Среди них Азарёнок и Пустовой. Девять известных белорусских журналистов зададут вопросы Лукашенко 24 февраля-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Самые острые моменты международной политики, самые интересные предложения, собранные во время общения с белорусами в режиме правды, и самые актуальные темы предстоящего референдума. Завтра у главы государства большой разговор с белорусскими журналистами. Буду без галстуков, покажу без купюр. На СТВ.

Среди них Азарёнок и Пустовой. Девять известных белорусских журналистов зададут вопросы Лукашенко 24 февраля-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Если есть какие-то вопросы, можете оставлять у меня в Telegram-канале. Ну а врагам Отечества я порекомендую, конечно же, закупать валидол, валерьянку и так далее, потому что все мировые СМИ, вся мировая повестка, уверен, завтра сконцентрируется на Беларуси и на Президенте Лукашенко. Ну, по классике будет очень интересно. Смотрите, ничего не пропустите.

Следите за эфиром СТВ завтра. Подробности встречи Александра Лукашенко и белорусских журналистов в наших выпусках.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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