Увидеть утерянные памятники архитектуры Беларуси в одном месте возможно. Показываем стартап слуцких школьников

Как современной молодежи реализовать свои таланты и где их воплотить в реальность? Для этого существует достаточно возможностей. Работают деловые клубы, организации и объединения по интересам. Созданы фонды по поддержке талантов, проводятся творческие и интеллектуальные состязания. Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась знакомиться с победителями областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси». Чтобы напечатать дом на таком 3D-принтере, нужно меньше дня. Посмотрите на разработку солигорского инженера (смотреть здесь).

Стартап от 10-классников Ильи Юшкевича и Максима Куницы. Случане разработали интернет-ресурс, где собрали сведения о знаковых объектах страны. Здесь все культурно-историческое наследие Беларуси. Акцент на архитектуру – церкви, костелы, соборы и замки. Изучили всю Беларусь. Это своеобразное путешествие в прошлое.

Максим Куница, ученик Средней школы № 6 Слуцка:

На главной странице представлены различные секции. Например, топ-5 потерянных исторических объектов. На каждую статью можно перейти. На отдельной странице представлен крест Евфросинии Полоцкой. Также есть список утраченных артефактов.

Самое главное – тут представлен каждый регион нашей страны. Переходим в Минскую область, Слуцкий район. Вот карта утерянных памятников архитектуры, связанных с нашим районом, а также старинные изображения Слуцка. На них представлены такие исторические виды, которых сейчас нет. Они были потеряны в основном во время Великой Отечественной войны.

Слуцкая холодная синагога была потеряна во время фашистской оккупации в 1943 году. Это стиль барокко с местными традициями. При российской империи она действовала, но когда началась немецко-фашистская оккупация, на этой территории было гетто. И тогда немецкие военные ее снесли. Сейчас от синагоги осталась только память.





Илья Юшкевич, ученик Средней школы № 6 Слуцка:

В планах сделать виртуальные 3D-туры. При поддержке клуба ЮНЕСКО «Пегас» Слуцкого района мы хотим поездить по Минской области до этой потерянной архитектуры, посмотреть руины.



Сайт будут пополнять новыми объектами. Для его посетителей планируют внедрить обратную связь, чтобы те также могли присылать фото и сведения о знаковых местах и стать частью уникального проекта.