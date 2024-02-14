Чтобы напечатать дом на таком 3D-принтере, нужно меньше дня. Посмотрите на разработку солигорского инженера

Как современной молодежи реализовать свои таланты и где их воплотить в реальность? Для этого существует достаточно возможностей. Работают деловые клубы, организации и объединения по интересам. Созданы фонды по поддержке талантов, проводятся творческие и интеллектуальные состязания, в том числе международного уровня. Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась знакомиться с победителями областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси».





Напечатать дом, скамейку или дизайнерскую клумбу. В XXI веке это более чем реально с помощью такого изобретения, как строительный 3D-принтер. Уникальный стартап представили инженеры Солигорского Института проблем ресурсосбережения с Опытным производством Николай Черкасов и Василий Гавриленко. Станок сможет создавать различные строительные сооружения. Например, целый одноэтажный дом напечатает за 15 часов.





Николай Черкасов, инженер-конструктор Солигорского Института проблем ресурсосбережения с Опытным производством:

Эта идея пришла с тем, как у нас на заводе появилось производство аддитивными методами. Изготавливаем опытные образцы, формы для холодного литься, проще говоря, 3D-принтеры. Параллельно мне пришла идея сконструировать данную систему. Это довольно быстро и дешево. Будут использоваться отечественные материалы, технологии тоже наши. В Беларуси ничего подобного нет. В мире имеется что-то похожее. Но отличие нашего изделия в том, что имеется автоматизированный армировщик. Он связывает две стенки в жесткую конструкцию. Данные разработки есть в космосе.





По сравнению с привычной стройкой дома, где нужная целая бригада работников, для обслуживания 3D-принтера потребуется всего два человека. Это оператор и помощник, который загружает раствор. Благодаря устройству можно сэкономить не только деньги, но и время. Вообще цель проекта – дать возможность построить дом каждому. То есть можно прийти уже с готовыми чертежами, например, квартиры своей мечты.





Николай Черкасов:

В лаборатории Брестского технического университета разработали смесь для принтера. Она не густая, не жидкая – определенной консистенции, а также быстро затвердевающая.