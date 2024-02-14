Белорусские студенты разработали аппарат для колки орехов – ядра остаются идеальными
Как современной молодежи реализовать свои таланты и где их воплотить в реальность? Для этого существует достаточно возможностей. Работают деловые клубы, организации и объединения по интересам. Созданы фонды по поддержке талантов, проводятся творческие и интеллектуальные состязания. Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась знакомиться с победителями областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси».
Это устройство механизированной очистки и колки орехов. Идея принадлежит Виктору Статкевичу, учащемуся горно-химического колледжа. Агрегат позволяет колоть орехи за считаные секунды, а главное – сохранять само ядро целым.
Виктор Статкевич, учащийся филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж»:
Мы начали компоновать материалы, чтобы устройство было комфортным при работе, дешево стоило и было практичным. Такая установка и получилась. Все происходит плавно, орех плавно раскалывается. Скорлупа остается расколотой, а ядро целым.,
Мы с одногруппниками одновременно кололи орехи ручным способом и данным устройством. Когда взвесили чистый орех, получилось, что устройство позволяет в три раза увеличить производительность ручной колки. Можно расколоть 10-12 килограммов чистого ореха.
Леонид Петровский, преподаватель филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж»:
От задумки до изготовления у нас ушло около полугода. Мы преобразовали вращательное движение электродвигателя, за счет редуктора уменьшили угловую скорость и число оборотов на волну и преобразовали это вращательное движение в возвратно-поступательное движение поршня, которое позволяет качественно расколоть орех. Простейший закон механики, который мы воплотили в действие.
Колоть орехи можно разных размеров и сортов – грецкие, миндаль, фундук. Подобные агрегаты есть на крупных фабриках нашей страны. Но они промышленных масштабов. А согласно исследованию, которое провел Виктор Статкевич, мелкие кондитерские предприятия, пекарни и кофейни для колки орехов используют различные подручные средства. Но здесь есть вопросы.
Виктор Статкевич:
Видя установки, которые используются в производстве, спрашивая в пекарнях, кофейнях, в основном говорят. Что такое устройство было бы полезным, потому что оно недорого стоит. Тут идеальный баланс. Мы получаем качественный, красивый, чистый орех.
Чтобы напечатать дом на таком 3D-принтере, нужно меньше дня. Посмотрите на разработку солигорского инженера (смотреть здесь).