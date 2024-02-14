«Внутри этих фонтанов живёт цирк». Чем удивят белорусские и российские артисты в новой программе?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Магия фонтанов». Так называется новая цирковая программа, которую представили минчанам. Фееричное водное шоу, игра света, дождь и водопады под куполом цирка – невероятное зрелище!

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белорусского государственного цирка: В первую очередь будем удивлять фонтанами. Таких фонтанов, как на манеже нашего цирка, вы точно нигде не увидите. Они бьют на высоту 18 метров. Это потрясающее лазерное освещение. А самое главное, что внутри этих фонтанов живет цирк. Сочетание магии фонтанов и магии цирка – вот в чем изюминка этой программы.

Умом и сообразительностью удивляли бурые медведи по кличке Габи, Туся и Буся! А пока экзотические попугаи устраивали веселые заезды на роликах, забавные обезьянки играли на музыкальных инструментах. Изюминка яркого шоу – матросский танец «Яблочко» в исполнении морских львов.

Окунуться в мир детства вместе с артистами Белорусского государственного цирка можно до конца мая!