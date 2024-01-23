Увидели себя в другом свете. Что даёт обучение в школе моделей?

Праздники отгуляли, и на смену веселья пришли уныние, тоска, грусть и апатия. Зимняя хандра – это достаточно распространенное явление. Психологи уверяют: причина зимней депрессии в гормонах, а точнее в соотношении их друг с другом. Серотонин – гормон радости вызывает хорошее настроение, в то время, как мелатонин отвечает за сон и пассивность. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анастасия Цываненок, владелица модельной школы:

Я помогаю людям. В 2023 году я открыла в своем городе Борисов модельную школу. Как раз в чем я точно убедилась… У меня, конечно, разные были профессии, и постоянно с этими профессиями я так или иначе тесно связана в общении с людьми. Когда я открыла школу, первый запуск мой был групповой. Когда я проводила занятия в группе, конечно, сразу по истечении некоторого времени к чему я пришла: первое – людям мешает неуверенность в себе. Это очень на самом деле такая проблема для людей. Второй сейчас запуск я сделала – занятия индивидуально для того, чтобы конкретно с каждым работать и развивать себя как можно больше. Так вот, конечно, моделинг в этом плане тоже один из примеров, который помогает.

Елена Зыль, считает, что состояния апатии не существует:

Там красота.