Увидели себя в другом свете. Что даёт обучение в школе моделей?
Праздники отгуляли, и на смену веселья пришли уныние, тоска, грусть и апатия. Зимняя хандра – это достаточно распространенное явление. Психологи уверяют: причина зимней депрессии в гормонах, а точнее в соотношении их друг с другом. Серотонин – гормон радости вызывает хорошее настроение, в то время, как мелатонин отвечает за сон и пассивность. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Анастасия Цываненок, владелица модельной школы:
Я помогаю людям. В 2023 году я открыла в своем городе Борисов модельную школу. Как раз в чем я точно убедилась… У меня, конечно, разные были профессии, и постоянно с этими профессиями я так или иначе тесно связана в общении с людьми. Когда я открыла школу, первый запуск мой был групповой. Когда я проводила занятия в группе, конечно, сразу по истечении некоторого времени к чему я пришла: первое – людям мешает неуверенность в себе. Это очень на самом деле такая проблема для людей. Второй сейчас запуск я сделала – занятия индивидуально для того, чтобы конкретно с каждым работать и развивать себя как можно больше. Так вот, конечно, моделинг в этом плане тоже один из примеров, который помогает.
Елена Зыль, считает, что состояния апатии не существует:
Там красота.
Сергей Янгибаев, психолог:
Ходьба тоже же есть, на самом деле.
Елена Зыль:
Ходьба вот на таких каблуках.
Анастасия Цываненок:
На самом деле я открыла, например, свою школу, не потому, чтобы показать красоту. Красоты, в принципе, у нас достаточно вокруг. Как раз таки я открыла школу для того, чтобы показать и доказать, что ты можешь себя настолько развивать в других направлениях, сферах и вообще себя узнать по-новому. Опять-таки вернусь, первых девочек – свою группу я выпускала, и абсолютно, в принципе, каждая из них сказала о том, что мы себя просто не узнаем. Мы увидели себя по-другому, в другом свете. Банально какие-то яркие акценты – когда они надевали одежду, выходили первый раз на сцену в дизайнерских показах, говорили: «Боже, я даже не думала, что мне это пойдет, понравится, что я получу энергию от этого».
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