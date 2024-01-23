«Тяжелее справляться с рутинными задачами». Что может помочь выйти из зимней депрессии?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Вы неоднократно сталкивались с зимней апатией, даже признаетесь, что по-настоящему жили только летом. Как думаете, почему так происходило? Почему вы ставили свою жизнь на паузу?

Праздники отгуляли, и на смену веселья пришли уныние, тоска, грусть и апатия. Зимняя хандра – это достаточно распространенное явление. Психологи уверяют: причина зимней депрессии в гормонах, а точнее в соотношении их друг с другом. Серотонин – гормон радости вызывает хорошее настроение, в то время, как мелатонин отвечает за сон и пассивность. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктория Васина, студентка:

Я буду честна, действительно имеет место быть лень. Но только в том случае, когда ты осознаешь, в какой позиции находишься, чувствуешь, что эмоциональный фон снижен, уровень энергии понижен, настроение более хмурое, нежели обычно. Ты это чувствуешь, но понимаешь, что находишься в этой позиции, понимаешь, что нужно себе как-то помогать, себя спасать. В этом случае ты честен с собой, что с тобой происходит что-то – хандра, депрессия или ты ленишься и просто продолжаешь вот так изо дня в день проживать день сурка так называемый. Я выбираю быть честной. Я сталкиваюсь с депрессией и все равно так или иначе согласна, что лень здесь имеет место быть. Но тут тоже нужно смотреть, насколько уже человек погружен в это дело, потому что, если речь идет про хандру, то это неповторяющееся событие, которое бывает не больше двух недель. Если это продолжается более двух недель, то тут уже стоит даже обратиться к специалисту.

Наталья Надольская:

Вы обращались к специалисту или самостоятельно справлялись?

Виктория Васина, студентка:

Я самостоятельно, потому что у меня это не носило достаточно серьезный характер. То есть действительно я чувствовала, что тяжелее справляться с рутинными задачами, но так или иначе дисциплина спасает, и плюс начинаешь копаться, изучать, применять. Видишь, что работает, что не совсем.