Александр Турчин провёл приём граждан в Клецком районе

Так, Наталья Чивель воспитывает несовершеннолетнего ребенка, а старший учится в университете. На прием к Александру Турчину женщина пришла с насущными вопросами – по улучшению жилищных условий и трудоустройству. Сейчас она обучается в магистратуре на педагога дополнительного образования. Работает на механическом заводе в Клецке, где предоставили жилье. Женщина беспокоится, что, устроившись по специальности, может его потерять.

Наталья Чивель, жительница Клецка:

Я как выходец из детского дома, сирота. И мне по какой-то причине не дали жилье. Я так и жила с мужем, семьей в Ляховичском районе. Но в этом году у меня произошел развод, мы жили не в своем, мы тоже стояли на очереди, нам так ничего и не дали. Я приехала, этот вопрос стала поднимать, у меня есть дети, где-то жить. Я стою на очереди, так же продолжаю стоять, когда освобождается какая-то арендная квартира, я пишу заявление, все мимо.

На прием к губернатору пришли 15 человек. Это не только жители Клецкого района, но и Копыльского, Слуцкого, Минского. По всем моментам даны поручения и очерчены сроки исполнения.