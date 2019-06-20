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«Уверен, Игры пройдут на высочайшем уровне». Что говорят болельщики II Европейских игр

20 июня 2019 20:08
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Новости Беларуси. Главная фан-зона II Европейских игр у Дворца спорта принимает первых гостей. А завтра, 21 июня, еще таких девять площадок откроются по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционные места для болельщиков создали с белорусским колоритом. Что интересного в программе, знает корреспондент Евгений Пустовой.

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«Уверен, Игры пройдут на высочайшем уровне». Что говорят болельщики II Европейских игр-1

«Уверен, Игры пройдут на высочайшем уровне». Что говорят болельщики II Европейских игр-3

Любое мультиспортивное событие встречают по фан-зоне. В Беларуси – десять специальных локаций для болельщиков. Семь в самых крупных городах страны.

В Могилеве – концерты и мастер-классы, фуд-корт – разместили подальше от спальных районов. Действительно, спать здесь будет некогда. В стране – большой европейский праздник.

В столице – сразу три фан-зоны. У каждой – своя изюминка. У «Минск-Арены» – танцпол, в Чижовке – сплошная концертная площадка. А сегодня открылась первая – у Дворца спорта. Можно сказать, мультимодальная. Песни и пляски, воркаут, фуд-корт и даже битва роботов.

Подробнее – в видеоинформации.

«Уверен, Игры пройдут на высочайшем уровне». Что говорят болельщики II Европейских игр-6

# Европейские игры # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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