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Совместные проекты к празднику Победы и переход на цифровой формат вещания. Что обсудили руководители телекомпаний СНГ в Минске

20 июня 2019 19:53
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Новости Беларуси. Совместные проекты к 75-летию Победы и переход телеканалов на цифровой формат вещания. Эти и другие вопросы обсуждали 20 июня в Минске руководители телекомпаний СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показать в эфире праздник Победы – главная задача в работе Совета руководителей телекомпаний СНГ

Совместные проекты к празднику Победы и переход на цифровой формат вещания. Что обсудили руководители телекомпаний СНГ в Минске -1

Отдельное внимание участники Совета уделили вопросам обмена материалами. Каждая страна Содружества имеет свой исторический опыт борьбы с нацизмом. Сохранились уникальные архивные материалы, интерес зрителей к которым со временем только растет. Как по-новому показать в эфире всеобщий праздник Победы – одна из главных задач на этот год.

Совместные проекты к празднику Победы и переход на цифровой формат вещания. Что обсудили руководители телекомпаний СНГ в Минске -4

Владимир Казарезов, заместитель председателя МТРК «Мир» (Россия):
Итоги работы 2018 года – мы обменялись видеоматериалами в рамках пула. 9 мая мы обменялись 60-тью материалами. У каждого своя программная политика, у каждого своя сетка. Но по просьбе коллег мы снимаем и подготавливаем видеоматериалы.

К межгосударственному информационному пулу присоединилась и наша телекомпания.

Этот проект реализуется в медийном пространстве СНГ уже 10-й год. Каждый из участников ежедневно вносит свой вклад в общую копилку видеоматериалов, а также размещает в своих выпусках сюжеты из других стран Содружества.

Совместные проекты к празднику Победы и переход на цифровой формат вещания. Что обсудили руководители телекомпаний СНГ в Минске -7

# СМИ Беларуси # общество # Владимир Казарезов # Фотофакт

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