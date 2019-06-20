«Шоу просто шикарное»: зрители про репетицию церемонии открытия Европейских игр в Минске

До торжественного открытия вторых Европейских игр остается чуть больше суток. Церемония пройдет на минском стадионе «Динамо» уже завтра вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

19 июня на главной спортивной площадке мультифорума состоялась генеральная репетиция. Стать свидетелями грандиозного шоу пришли тысячи людей. Однако организаторы попросили их не вести видеосъемку и не делать фото происходящего. Не пригласили внутрь и журналистов.