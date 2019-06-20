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«Шоу просто шикарное»: зрители про репетицию церемонии открытия Европейских игр в Минске

20 июня 2019 08:13
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До торжественного открытия вторых Европейских игр остается чуть больше суток. Церемония пройдет на минском стадионе «Динамо» уже завтра вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

19 июня на главной спортивной площадке мультифорума состоялась генеральная репетиция. Стать свидетелями грандиозного шоу пришли тысячи людей. Однако организаторы попросили их не вести видеосъемку и не делать фото происходящего. Не пригласили внутрь и журналистов.

«Шоу просто шикарное»: зрители про репетицию церемонии открытия Европейских игр в Минске-1

Хорошее шоу. Прекрасная постановка, классные динамические эффекты.

«Шоу просто шикарное»: зрители про репетицию церемонии открытия Европейских игр в Минске-4

Такого не видели. И виртуальная реальность – тоже очень интересно.

«Шоу просто шикарное»: зрители про репетицию церемонии открытия Европейских игр в Минске-7

Шоу просто шикарное. Рассказывают и про страну, и в целом представлено 50 стран. Все очень хорошо.

«Шоу просто шикарное»: зрители про репетицию церемонии открытия Европейских игр в Минске-10

Хорошо очень организовано. Ждем уже самого начала Европейских игр.

«Шоу просто шикарное»: зрители про репетицию церемонии открытия Европейских игр в Минске-13

По словам организаторов, билеты на церемонию распроданы не все, поэтому у желающих увидеть все своими глазами еще есть такая возможность.

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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