«Мы в самой гуще событий». Студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва» на время II Европейских игр

Новости Беларуси. Вид на фан-зону у Дворца спорта 21 июня заменит привычные студийные декорации. На время II Европейских игр студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня ведущие впервые опробовали новые рабочие места. Официальное теленовоселье и первый выход в эфир – завтра, 21 июня, в 13.30.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Это центр города. Здесь недалеко станция метро. Здесь проходит Олимпийская трасса. Здесь Дворец спорта, в котором проходят соревнования. Здесь же самая большая фан-зона. Фактически мы можем работать прямо на фан-зоне, в прямом эфире. Наша новая ПТС дает такую возможность.

Мы в самой гуще событий. Мне кажется, это самое лучшее, что только может быть, когда журналист работает и вокруг люди, и вокруг события, и вокруг происходит то, о чем хочется рассказать.