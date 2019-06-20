Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно

Новости Беларуси. Минская область – вторая в стране по площади борщевика Сосновского. Сейчас насчитывается свыше 360 гектаров растения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Больше всего сорняков наблюдается в Логойском, Воложинском, Слуцком, Пуховичском и Минском районах. Экологи области стараются сдерживать его распространение. На эти цели в 2019 году из бюджета выделено свыше 400 тысяч рублей. Первая обработка и подкос уже сделаны.

Наш корреспондент Екатерина Чичерова узнала, почему не так просто избавиться от борщевика.