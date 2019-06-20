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Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно

20 июня 2019 19:10
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Новости Беларуси. Минская область – вторая в стране по площади борщевика Сосновского. Сейчас насчитывается свыше 360 гектаров растения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно-1

Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно-3

Больше всего сорняков наблюдается в Логойском, Воложинском, Слуцком, Пуховичском и Минском районах. Экологи области стараются сдерживать его распространение. На эти цели в 2019 году из бюджета выделено свыше 400 тысяч рублей. Первая обработка и подкос уже сделаны.

Наш корреспондент Екатерина Чичерова узнала, почему не так просто избавиться от борщевика.

Подробнее – в видеоинформации.

Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно-6

Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно-8

Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно-10

Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно-12

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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