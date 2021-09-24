Особое внимание – кислородным точкам. Отделения больниц Витебской области переходят в инфекционный режим работы

Новости Беларуси. В больницах Витебской области отделения переходят в инфекционный режим. Такие меры приняты из-за нахлынувшей четвертой волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицинских учреждениях региона развернуто около 2 000 коек для пациентов с COVID-19.

Пока одни медики готовятся, другие предостерегают: в Витебской области полный курс вакцинации прошли почти 170 тысяч человек. Сейчас привиться можно не только в поликлиниках, но и на рабочих местах и даже во время шопинга. Пункты развернуты в торговых центрах Витебска и Орши.

Тему продолжит Виктор Пралич.

Терапевтическое отделение больницы скорой медицинской помощи уже как неделю работает в режиме инфекционки. А это 145 коек.