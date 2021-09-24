Особое внимание – кислородным точкам. Отделения больниц Витебской области переходят в инфекционный режим работы
Новости Беларуси. В больницах Витебской области отделения переходят в инфекционный режим. Такие меры приняты из-за нахлынувшей четвертой волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицинских учреждениях региона развернуто около 2 000 коек для пациентов с COVID-19.
Пока одни медики готовятся, другие предостерегают: в Витебской области полный курс вакцинации прошли почти 170 тысяч человек. Сейчас привиться можно не только в поликлиниках, но и на рабочих местах и даже во время шопинга. Пункты развернуты в торговых центрах Витебска и Орши.
Тему продолжит Виктор Пралич.
Терапевтическое отделение больницы скорой медицинской помощи уже как неделю работает в режиме инфекционки. А это 145 коек.
Анна Довгялло – медицинский дезинфектор. На время шлюзов и красных зон у нее новые обязанности и форма одежды.
Анна Довгялло, медицинский дезинфектор больницы скорой медицинской помощи Витебска:
На 8 часов, не считая обеда. Приходится, конечно, иногда снимать, если надо какая-то документация, если надо куда-то в административный корпус. В основном это на целый день. Мы уже привыкли. Делаем это очень быстро, эффективно, поэтому сложностей с этим уже нет.
Это хирургическое отделение БСМП. Сейчас здесь активно проходит выписка, и уже на днях в этих палатах будут лечить пациентов с COVID. Особое внимание – подготовке кислородных точек. Здесь они как стационарные, так и мобильные. Немаловажна и диагностика, а потому для ковидных пациентов будет отдельно работать кабинет компьютерной томографии.
Александр Винников, заместитель главного врача Витебской больницы скорой медицинской помощи:
Экстренная помощь сохраняется. Часть помощи в чистом режиме остается – городской травматологический пункт, экстренная оторинологическая помощь. Часть помощи уходит на другие учреждения. То есть пациенты экстренную помощь получат во всем необходимом объеме.