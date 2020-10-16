Утром 16 октября группа людей заблокировала движение на МКАД

Новости Беларуси. Кадры, снятые 16 октября на минской кольцевой. Движение транспорта было буквально парализовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кадры, снятые 16 октября на минской кольцевой. Движение транспорта было буквально парализовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группы людей продолжают блокировать и перекрывать столичные магистрали, осложняя и без того напряженный утренний трафик.
Поддаваясь на провокационные призывы авторов ряда Telegram-каналов, участники блокировки движения упускают один важный момент: сотрудники милиции установят всех нарушителей. И ответить придется по всей строгости.
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