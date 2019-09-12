Утепляйтесь, в Беларусь идёт похолодание. В выходные ожидается до +4°C

Новости Беларуси. В выходные 14-15 сентября в Беларусь придет осенняя погода.

По информации Белгидромета, в Беларуси заметно похолодает с субботы. В некоторых частях страны температура воздуха начнет падать еще с пятницы.

Так, 13 сентября ночью температура воздуха будет от +7°C до +12°C. Днем ожидается +16°C по северо-западу республики и до +26°C по юго-востоку. Ночью и утром возможны дожди, днем усилится ветер.

Сентябрь в Беларуси будет теплее обычного

В субботу, 14 сентября, ночью ожидается до +12°C, днем температура будет колебаться от +13°C до +20°C. Местами по стране пройдут дожди. Ветер все так же будет порывистым.

В воскресенье, 15 сентября, ночью температура воздуха опустится до +4°C..+10°C. Днем ожидается от +11°C до +18°C. Возможны кратковременные дожди по северной половине республики. В утреннее время суток вероятен туман.