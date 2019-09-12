Что делать, если заметил утопающего человека

Что делать, если видишь, что человек тонет? Стоит ли спасать самостоятельно?

Артём Дядев, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

Нужно дать себе первые 10 секунд – правильно подумать и решить. Потому что, мало того, что можно наломать дров и не спасти человека, можно еще и погибнуть самому. Все наши сотрудники учатся, отрабатывают подходы к утопающим: как правильно подойти, как правильно его взять. Потому что человек в панике хватается за любую соломинку. Они отрабатывают моменты, когда человек уже лежит на грунте – как правильно к нему подойти и как правильно взять.