Что делать, если заметил утопающего человека

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев и водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» – Рустам Черноокий.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев и водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» – Рустам Черноокий.
Что делать, если видишь, что человек тонет? Стоит ли спасать самостоятельно?
Артём Дядев, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:
Нужно дать себе первые 10 секунд – правильно подумать и решить. Потому что, мало того, что можно наломать дров и не спасти человека, можно еще и погибнуть самому. Все наши сотрудники учатся, отрабатывают подходы к утопающим: как правильно подойти, как правильно его взять. Потому что человек в панике хватается за любую соломинку. Они отрабатывают моменты, когда человек уже лежит на грунте – как правильно к нему подойти и как правильно взять.
Вы имеете ввиду, что нужно 10 раз подумать перед тем, как бросаться спасать человека?
Артём Дядев:
Да. Потому что если ты еще не сообщил и не вызвал помощь, то можешь сам наломать дров.