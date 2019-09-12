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Что делать, если заметил утопающего человека

12 сентября 2019 09:39
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев и водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» Рустам Черноокий.   

Что делать, если заметил утопающего человека-1

Что делать, если видишь, что человек тонет? Стоит ли спасать самостоятельно?

Артём Дядев, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:
Нужно дать себе первые 10 секунд – правильно подумать и решить. Потому что, мало того, что можно наломать дров и не спасти человека, можно еще и погибнуть самому. Все наши сотрудники учатся, отрабатывают подходы к утопающим: как правильно подойти, как правильно его взять. Потому что человек в панике хватается за любую соломинку. Они отрабатывают моменты, когда человек уже лежит на грунте – как правильно к нему подойти и как правильно взять.   

Что делать, если заметил утопающего человека-4

Вы имеете ввиду, что нужно 10 раз подумать перед тем, как бросаться спасать человека?

Артём Дядев:
Да. Потому что если ты еще не сообщил и не вызвал помощь, то можешь сам наломать дров.   

# МЧС # общество # Артем Дядев # Рустам Черноокий

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