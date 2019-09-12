Парк высоких технологий совместно с ООН запускает масштабный проект помощи женщинам с инвалидностью

Его миссия – помочь женщинам с инвалидностью лучше заботиться о своем здоровье. Принять участие может каждый. В рамках проекта открывается краудфандинговая кампания, где любой желающий может купить сертификаты на медицинские услуги.

Эту же сумму разработчик специального мобильного приложения для женщин передаст на покупку медицинского оборудования для белорусских поликлиник и больниц.

Людмила Волчёк, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта Эта тема важна для каждого из нас. Вместе мы можем сделать многое. Я сталкивалась с определенными проблемами и трудностями, и именно этот проект решает такие моменты и вопросы. Мы в одинаковых условиях.

Анна Левданская-Витт, специалист по коммуникациям фонда ООН в области народонаселения:

Основная цель этого проекта – привлечь внимание к теме здоровья женщин с инвалидностью и в целом поговорить про женское здоровье. В мире проживает более миллиарда людей с инвалидностью, в Беларуси эта цифра достигает 570 тысяч. Мы тоже члены общества. И мы достойны быть на равных условиях. Когда говорим про женщин с инвалидностью, понимаем, что во многих вопросах они являются уязвимыми, в особенности в вопросах их репродуктивного здоровья.

IT-продукты компаний Парка высоких технологий сегодня широко используются в медицине – лазерная хирургия, пульмонология, травматология. Их создают совместно с врачами.