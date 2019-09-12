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Парк высоких технологий совместно с ООН запускает масштабный проект помощи женщинам с инвалидностью

12 сентября 2019 11:21
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Новости Беларуси. Здоровье без барьеров. Парк высоких технологий совместно с ООН запускает масштабный проект «Бязмежная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его миссия – помочь женщинам с инвалидностью лучше заботиться о своем здоровье. Принять участие может каждый. В рамках проекта открывается краудфандинговая кампания, где любой желающий может купить сертификаты на медицинские услуги.

Парк высоких технологий совместно с ООН запускает масштабный проект помощи женщинам с инвалидностью-1

Эту же сумму разработчик специального мобильного приложения для женщин передаст на покупку медицинского оборудования для белорусских поликлиник и больниц.

Парк высоких технологий совместно с ООН запускает масштабный проект помощи женщинам с инвалидностью-4

Парк высоких технологий совместно с ООН запускает масштабный проект помощи женщинам с инвалидностью-6

Людмила Волчёк, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта
Эта тема важна для каждого из нас. Вместе мы можем сделать многое. Я сталкивалась с определенными проблемами и трудностями, и именно этот проект решает такие моменты и вопросы. Мы в одинаковых условиях.

Парк высоких технологий совместно с ООН запускает масштабный проект помощи женщинам с инвалидностью-9

Анна Левданская-Витт, специалист по коммуникациям фонда ООН в области народонаселения:
Основная цель этого проекта – привлечь внимание к теме здоровья женщин с инвалидностью и в целом поговорить про женское здоровье. В мире проживает более миллиарда людей с инвалидностью, в Беларуси эта цифра достигает 570 тысяч. Мы тоже члены общества. И мы достойны быть на равных условиях. Когда говорим про женщин с инвалидностью, понимаем, что во многих вопросах они являются уязвимыми, в особенности в вопросах их репродуктивного здоровья.

IT-продукты компаний Парка высоких технологий сегодня широко используются в медицине – лазерная хирургия, пульмонология, травматология. Их создают совместно с врачами.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Людмила Волчек # Анна Левданская-Витт # Фотофакт

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