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«Как решается его двор, среда, в которой он будет жить». Белорусов приглашают высказать мнение об архитектурных проектах

12 сентября 2019 10:12
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Строительство будущего под шелест листьев. В эти дни в Беларуси проходит знаменитый фестиваль, который называется «Архитектурная осень-2019». Впервые мероприятие длится не три дня как прежде, а целых три месяца!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – председатель Белорусского союза архитекторов – Александр Корбут и заместитель председателя Белорусского союза архитекторов – Михаил Гаухфельд.

«Как решается его двор, среда, в которой он будет жить». Белорусов приглашают высказать мнение об архитектурных проектах-1

Воплощаются ли в реальность идеи, которые отражены во время программы фестиваля?

Александр Корбут, председатель Белорусского союза архитекторов:
Обычный человек может посмотреть конкурс практикующих архитекторов. Это как проекты будущего, так и реализация, сделанная за последние два года. Конечно, гражданин может прийти и посмотреть, даже отзыв оставить: что нравится, что не нравится. Увидеть новые стили в архитектуре, если они есть, или увидеть что-то другое, то, что его затронет как гражданина: как решается его двор, как решается пространство, среда, в которой он будет жить. Цели и задачи этого фестиваля – показать среду обитания человека. Это продолжение наших фестивалей и конкурсов, чтобы граждане увидели и высказали свои точки зрения.

«Как решается его двор, среда, в которой он будет жить». Белорусов приглашают высказать мнение об архитектурных проектах-4

# Архитектура # общество # Александр Корбут # Михаил Гаухфельд # Фотофакт

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