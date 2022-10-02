«На 5 миллионов залетел видеоролик». Почему «Атланту» выгодно держать в штате тиктокеров?
Новости Беларуси. Новые реалии диктуют свои правила. Приходится подстраиваться под действительность и промышленным мастодонтам, которые, казалось бы, в лишней рекламе не нуждаются, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, судя по всему, вскоре в штате некоторых заводов могут появиться СММ-менеджеры, блогеры, инфлюенсеры и тиктокеры. А давно известные бренды проводят переформатирование и выходят на рынок в новом качестве.
Видео с нашим появлением на Минском заводе холодильников за считаные дни набрало более 330 тысяч просмотров. Главный герой и продюсер сего действа – Алеся Белозорова, новомодная белорусская тиктокерша. От взора полумиллионной армии подписчиков уже ничего не скроешь: личная жизнь, работа, учеба – напоказ. Так было не всегда, еще пару месяцев назад она, как и другие третьекурсницы технологического университета, ходила на пары и подрабатывала в студенческих отрядах. Но ни к чему необязывающая шалость в обеденный перерыв взнесла ее на звездный интернет-олимп.
Константин Герцев, корреспондент:
Какие видео из твоих залетали лучше всего?
Алеся Белозорова, тик-ток блогер:
Про ногти, пока мы работали, все ногти сломали. Про столовую особенно залетает, на пять миллионов залетел видеоролик про еду.
Константин Герцев:
А что ты там делала?
Алеся Белозорова:
Просто показывала, чем нас кормят.
Константин Герцев:
Ты ногти себе сделала с «Атлантом», я смотрел в TikTok. Зачем?
Алеся Белозорова:
Да, хайпануть немного.
При этом отказываться от идеи продвигать себя как отдельный бренд она не спешит. Аудитория в 600 тысяч подписчиков подразумевает рекламные интеграции за хорошие деньги, да и доход от эфиров в TikTok приходит стабильно: наш 10-минутный стрим по пути на проходную пополнил банковский счет на семь долларов. И, кажется, зачем тратить время на холодильники, если у самой все неплохо получается.
Алеся Белозорова:
Я понимаю, если я на другую деятельность переключусь, то мои подписчики начнут отписываться, им будет уже неинтересно.
Константин Герцев:
То есть ты завязана уже?
Алеся Белозорова:
Немного да. Я хочу уже переключаться как-то, пытаюсь о своей жизни снимать, подписчикам, конечно, нравится, заходит все это. Но нужно все равно взаимодействовать с «Атлантом».
Такой расклад зашел и руководству завода, реклама без дополнительных затрат – то, о чем мечтает каждый. Теперь Леся – официальное лицо «Атланта» в соцсетях.
Александр Мошко, заместитель генерального директора предприятия «Атлант»:
Реакция людей на ее ролики положительная абсолютно в большинстве случаев. Она популяризирует марку «Атлант» среди пользователей, кто смотрит ее ролики, причем в двух направлениях. Одно – популяризация нашей компании, продукта: холодильники, через рабочее место стиральные машины. Второе – она популяризирует рабочее место, что тоже немаловажно.
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