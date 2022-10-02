«На 5 миллионов залетел видеоролик». Почему «Атланту» выгодно держать в штате тиктокеров?

Новости Беларуси. Новые реалии диктуют свои правила. Приходится подстраиваться под действительность и промышленным мастодонтам, которые, казалось бы, в лишней рекламе не нуждаются, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, судя по всему, вскоре в штате некоторых заводов могут появиться СММ-менеджеры, блогеры, инфлюенсеры и тиктокеры. А давно известные бренды проводят переформатирование и выходят на рынок в новом качестве.

Видео с нашим появлением на Минском заводе холодильников за считаные дни набрало более 330 тысяч просмотров. Главный герой и продюсер сего действа – Алеся Белозорова, новомодная белорусская тиктокерша. От взора полумиллионной армии подписчиков уже ничего не скроешь: личная жизнь, работа, учеба – напоказ. Так было не всегда, еще пару месяцев назад она, как и другие третьекурсницы технологического университета, ходила на пары и подрабатывала в студенческих отрядах. Но ни к чему необязывающая шалость в обеденный перерыв взнесла ее на звездный интернет-олимп.

Константин Герцев, корреспондент:

Какие видео из твоих залетали лучше всего? Алеся Белозорова, тик-ток блогер:

Про ногти, пока мы работали, все ногти сломали. Про столовую особенно залетает, на пять миллионов залетел видеоролик про еду. Константин Герцев:

А что ты там делала? Алеся Белозорова:

Просто показывала, чем нас кормят. Константин Герцев:

Ты ногти себе сделала с «Атлантом», я смотрел в TikTok. Зачем? Алеся Белозорова:

Да, хайпануть немного.

При этом отказываться от идеи продвигать себя как отдельный бренд она не спешит. Аудитория в 600 тысяч подписчиков подразумевает рекламные интеграции за хорошие деньги, да и доход от эфиров в TikTok приходит стабильно: наш 10-минутный стрим по пути на проходную пополнил банковский счет на семь долларов. И, кажется, зачем тратить время на холодильники, если у самой все неплохо получается.

Алеся Белозорова:

Я понимаю, если я на другую деятельность переключусь, то мои подписчики начнут отписываться, им будет уже неинтересно. Константин Герцев:

То есть ты завязана уже? Алеся Белозорова:

Немного да. Я хочу уже переключаться как-то, пытаюсь о своей жизни снимать, подписчикам, конечно, нравится, заходит все это. Но нужно все равно взаимодействовать с «Атлантом». Такой расклад зашел и руководству завода, реклама без дополнительных затрат – то, о чем мечтает каждый. Теперь Леся – официальное лицо «Атланта» в соцсетях.