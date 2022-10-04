Профилактика несчастных случаев. Напоминаем правила безопасности в быту

Минск. Университет культуры. Пожарная тревога. Эвакуация. Немедленное реагирование сил Министерства по чрезвычайным ситуациям.

– Можете прокомментировать, что сейчас происходит?

– Сейчас водитель автолестницы устанавливает лестницу на окно, где происходит возгорание. Параллельно второе отделение прокладывает магистральную линию к автолестнице. Сейчас будет боец подниматься в люльку, подавать на очаг условного возгорания. Выглядит устрашающе. И поучительно. Чрезвычайное происшествие – всего лишь учебная тревога, на этот раз обошлось. Показательное мероприятие, организованное при участии МЧС, Красного Креста, Мингаз и Госэнергогазнадзора, своего рода «пролог» для наступившего отопительного сезона. Ежегодно от неправильного использования электро- и газовых приборов гибнут десятки человек.

Ольга Давыдова, инспектор Минского МРЭО по газовому надзору:

Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию индивидуальных баллонов. Газоиспользующее оборудование, плита, соединение и газовый 50-литровый баллон со сжиженным углеводородным газом. Эксплуатировать данные баллоны, именно 50 литров, необходимо при заключении договора с газоснабжающей организацией. После проведения монтажа и прохождения инструктажа по правилам пользования газа в быту. Неправильное подключение, неустановка прокладки в редуктор в соединении с баллоном, что приводит к утечкам, возгоранию газа, дома. Халатное отношение, безответственность и чрезмерная самонадеянность превращает даже элементарную бытовую технику в орудие для самоубийства.

Виктор Королик, инспектор Минского МРО по надзору за электроустановками районной энергогазинспекции № 3:

Основными причинами возгорания является неисправность электрооборудования, электроприборов, перегрузка сети. Все работы необходимые проводить по замене, по монтажу, по ремонту электрооборудования специализированным электротехническим персоналом. Быть начеку, соблюдать все правила эксплуатации и грамотно реагировать на экстренную ситуацию – универсальный «чекпоинт», который предложили отработать собравшимся студентам. И в очередной раз убедить: противостояние стихии не игрушки.

–Может, ты не ту профессию выбрал? Как ощущения?

– Это необычно, это очень ответственная профессия.

Эвакуация в университете культуры еще раз показала, насколько нужно быть собранным. Не паниковать в чрезвычайных ситуациях. Сценарии несчастных случаев разнообразны, и если вы оказались в роли участника или свидетеля, то должны действовать строго по инструкции для оказания первой помощи.

Марина Загар, медсестра Октябрьской районной организации «Красный Крест»:

Обеспечить доступ свежего воздуха. Чтобы в дыхательные пути проникал воздух. Если есть нашатырь, то можно дать понюхать его. Таким образом привести больного в чувство. Поднять ноги повыше, чтобы сосуды стали лучше работать. Дождаться вызова специалистов, бригады скорой помощи. Профилактика несчастных случаев актуальна как никогда. Лучше сто раз услышать, чем в один миг погибнуть.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Подобного рода мероприятие, во-первых, привлекает внимание общественности. Безопасность должна быть комплексной. Для этого должны обращать внимание все руководители, все граждане должны небеспечно относиться к своей жизни.