Профилактика несчастных случаев. Напоминаем правила безопасности в быту

Минск. Университет культуры. Пожарная тревога. Эвакуация. Немедленное реагирование сил Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Минск. Университет культуры. Пожарная тревога. Эвакуация. Немедленное реагирование сил Министерства по чрезвычайным ситуациям.
– Можете прокомментировать, что сейчас происходит?
– Сейчас водитель автолестницы устанавливает лестницу на окно, где происходит возгорание. Параллельно второе отделение прокладывает магистральную линию к автолестнице. Сейчас будет боец подниматься в люльку, подавать на очаг условного возгорания.
Выглядит устрашающе. И поучительно. Чрезвычайное происшествие – всего лишь учебная тревога, на этот раз обошлось. Показательное мероприятие, организованное при участии МЧС, Красного Креста, Мингаз и Госэнергогазнадзора, своего рода «пролог» для наступившего отопительного сезона. Ежегодно от неправильного использования электро- и газовых приборов гибнут десятки человек.
Ольга Давыдова, инспектор Минского МРЭО по газовому надзору:
Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию индивидуальных баллонов. Газоиспользующее оборудование, плита, соединение и газовый 50-литровый баллон со сжиженным углеводородным газом. Эксплуатировать данные баллоны, именно 50 литров, необходимо при заключении договора с газоснабжающей организацией. После проведения монтажа и прохождения инструктажа по правилам пользования газа в быту. Неправильное подключение, неустановка прокладки в редуктор в соединении с баллоном, что приводит к утечкам, возгоранию газа, дома.
Халатное отношение, безответственность и чрезмерная самонадеянность превращает даже элементарную бытовую технику в орудие для самоубийства.
Виктор Королик, инспектор Минского МРО по надзору за электроустановками районной энергогазинспекции № 3:
Основными причинами возгорания является неисправность электрооборудования, электроприборов, перегрузка сети. Все работы необходимые проводить по замене, по монтажу, по ремонту электрооборудования специализированным электротехническим персоналом.
Быть начеку, соблюдать все правила эксплуатации и грамотно реагировать на экстренную ситуацию – универсальный «чекпоинт», который предложили отработать собравшимся студентам. И в очередной раз убедить: противостояние стихии не игрушки.
–Может, ты не ту профессию выбрал? Как ощущения?
– Это необычно, это очень ответственная профессия.
Эвакуация в университете культуры еще раз показала, насколько нужно быть собранным. Не паниковать в чрезвычайных ситуациях.
Сценарии несчастных случаев разнообразны, и если вы оказались в роли участника или свидетеля, то должны действовать строго по инструкции для оказания первой помощи.
Марина Загар, медсестра Октябрьской районной организации «Красный Крест»:
Обеспечить доступ свежего воздуха. Чтобы в дыхательные пути проникал воздух. Если есть нашатырь, то можно дать понюхать его. Таким образом привести больного в чувство. Поднять ноги повыше, чтобы сосуды стали лучше работать. Дождаться вызова специалистов, бригады скорой помощи.
Профилактика несчастных случаев актуальна как никогда. Лучше сто раз услышать, чем в один миг погибнуть.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Подобного рода мероприятие, во-первых, привлекает внимание общественности. Безопасность должна быть комплексной. Для этого должны обращать внимание все руководители, все граждане должны небеспечно относиться к своей жизни.
Александр Сазанчук, заместитель главного инженера УП «Мингаз»:
Не оставляйте без присмотра бытовые газовые приборы, следите за их техническим состоянием. Не допускайте детей до 12 лет к использованию бытовых газовых плит. Не вешайте белье над бытовыми газовыми приборами. Открывайте форточки и окна при пользовании бытовыми газовыми плитами. Только тогда исправные бытовые газовые приборы будут служить вам верой и правдой.
Теплой и безопасной осени. Берегите себя.