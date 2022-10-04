«Раньше было довольно много разбойных нападений». Какие преступления самые частые в Беларуси?

Погони, перестрелки, засады в темноте, разоблачение хитроумных планов. Все это романтика уголовного розыска, представление о которой сформировано множеством сериалов, хороших и не очень. На деле, конечно, все не так. Чем детективные сериалы отличаются от действительности? Какими качествами должен обладать хороший сыщик? Какие преступления распространены в столице? Об этом в преддверии Дня образования уголовного розыска поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Игорем Дроздом и Алексеем Машкиным, заместителями начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома. Юлия Самусенко, ведущая:

С чего начинается раскрытие преступления?

Игорь Дрозд, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

С работы на месте происшествия, работы с потерпевшими, работа по осмотру места происшествия, поиск вещественных доказательств, поиск свидетелей. С этого начинается любая работа сыщика на месте происшествия. Юлия Самусенко:

Какой сотрудник уголовного розыска?

Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня он должен быть хорошо образованным, быть осведомленным во всех сферах жизнедеятельности, начиная с соцсетей, заканчивая знанием уголовного права, Уголовно-процессуального кодекса. Это все должно совмещаться в одном человеке. Самое главное – стремление познавать новое. Потому что в первую очередь сотрудник уголовного розыска – это психолог, складывать портрет предполагаемого преступника, чтобы идти по его следам. Наверное, благодаря этому саморазвитию человек и достигает поставленные цели – раскрытые преступления. Юлия Самусенко:

Ни для кого не секрет, что 1990 – 2000-е для милиции были сложными. Было много разбойных нападений, высокая преступность. Как у нас сейчас? Ситуация изменилась? Игорь Дрозд:

Конечно, изменилась. Все меняется в нашей жизни, структура преступности тоже меняется. Раньше было довольно много разбойных нападений, убийств. Сейчас это все меняется в лучшую сторону. Меньше стало корыстно-насильственных преступлений. В настоящее время преступность больше уходи в интернет, легче молодым людям посидеть в интернете, кого-то обмануть, окна не поставить или кухню не сделать, просто у кого-то попросить помощи для родственников. И получить свою корыстную выгоду.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажите о самых распространенных преступлениях сегодня. Какая в целом криминогенная ситуация? Алексей Машкин:

Преступность ушла в интернет. Люди путем обмана или злоупотребления доверием. Используют компьютерные технологии, вводят в заблуждение потерпевших под различными предлогами, оказание помощи, представляются сотрудниками банка, пытаются получить реквизиты банковских карт. Чтобы потерпевший перевел деньги на указанный преступником расчетный счет или банковскую карту. Процесс раскрытия данных преступлений сложнее. Во-первых, установление человека, который совершает данное преступление. Преступление находится не в визуальном контакте с потерпевшим. То есть были бы приметы, хотя бы время, место совершения преступления, это все происходит удаленно. Говорить о том, что данное преступление не раскрывается, нельзя. Есть положительная динамика, люди устанавливаются, задерживаются, привлекаются к уголовному наказанию за совершение данных деяний. Говорить о спаде количества насильственных преступлений можно с уверенностью, ранее были разбойные нападения, грабежи, кражи. Они уходят на второй план. Преступник сегодня использует только цифровые технологии. Понимает, что он не присутствует на месте совершения преступления, это все делается удаленно. Проще скрыть следы совершения преступлений. Юлия Самусенко:

Насколько важен семейный тыл для оперативника? Ведь у вас график довольно плотный. Супруги уже смирились?

Игорь Дрозд:

Я работаю в уголовном розыске долго. Если я до сих пор не разведен, то все хорошо. Есть понимание в семье, это очень важно, чтобы у сыщиков был крепкий тыл, чтобы их понимали дома. И они должны понимать свои вторые половинки, что им тоже трудно. Они их ждут дома, они всегда должны домой вернуться. Дмитрий Потапович:

Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в этот праздничный день? Игорь Дрозд:

Крепкого здоровья, чтобы у них хватало сил на раскрытие всех преступлений. И на дом, и на работу. Хочу пожелать им просто оперской удачи.