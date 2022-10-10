«Установлено и задержано более 90 лиц». Как не клюнуть на новую уловку телефонных мошенников?

Новости Беларуси. В Беларуси зафиксировали еще один сценарий телефонного мошенничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На развод аферистов уже купились несколько человек и предсказуемо лишились своих денег. Как не стать жертвой обмана, расскажет Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Кем только не представлялись телефонные мошенники в разговоре с жертвами – и правоохранителями, и сотрудниками банка, и даже родственниками. Теперь у аферистов новая роль – сотрудник Национального центра защиты персональных данных. Однако в целом схема обмана осталась прежней.

В разговоре с потенциальными жертвами аферисты сообщают о проведении некой финансовой спецоперации и просят пополнить счет по определенным реквизитам, обещая вернуть перечисленные средства. На эту уловку накануне попалась минчанка. Деньги ей, конечно, никто не вернул, а сумма немалая – почти две тысячи рублей.

Владимир Кузуро, начальник управления контроля и аудита Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

Национальный центр защиты персональных данных не проводит никаких разбирательств по факту незаконных мошеннических действий с банковскими операциями. В компетенцию центра не входит установление лиц, совершивших противоправные деяния, в том числе связанных с обработкой персональных данных. В пределах предоставленных полномочий центр осуществляет плановые, внеплановые и камеральные проверки. Работники центра не звонят гражданам с целью осуществления каких-то разбирательств с мошенническими действиями.

Национальный центр выполняет две основные задачи: организация защиты персональных данных и координирование образовательного процесса в этой сфере. Поиск злоумышленников в круг обязанностей сотрудников центра не входит. Помимо новой схемы мошенничества, актуальным остается и прежний сценарий, когда аферисты выманивают деньги под предлогом оказания помощи родственникам, якобы попавшим в ДТП.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Всего за истекший период этого года столичными следственными подразделениями возбуждено 443 подобных уголовных дела. Во взаимодействии с сотрудниками милиции уже установлено и задержано более 90 лиц. В общей сложности минчане передали злоумышленникам более шести миллионов рублей.