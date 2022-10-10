Вакцины, биотехнологические продукты и даже инсулин в картриджах. Какие отечественные новинки готовят наши фармацевты?

Новости Беларуси. От социально направленных до инновационных препаратов. Белорусские фармацевтические предприятия освоили всю линейку импортируемых лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня объем производства отечественных лекарств в денежном эквиваленте составляет почти два миллиарда рублей. Половина продукции направлена на экспорт, география которого включает 37 стран. Белорусские препараты пользуются спросом не только за счет качества, но также благодаря доступной ценовой политике. На практике заметно, что выход отечественного аналога на рынок приводит к снижению стоимости зарубежного оригинала. В планах у фармакологических предприятий – увеличение и модернизация существующих мощностей, а также производство высокотехнологичных препаратов. В том числе создание инсулина в картриджах.

Антон Кугач, начальник управления организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси:

Биотехнологические продукты, инсулин, вакцины, моноклинальные антитела. Другой блок, который тут одновременно и информационность, и стратегическая лекарственная безопасность, – это развитие фармацевтических субстанций, чтобы мы не зависели от внешних ограничений. В какой-то степени это закономерный эволюционный путь, который проходит наша фармацевтическая промышленность.