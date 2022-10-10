«Это будет постоянно под нашим контролем». Как запрет на повышение цен повлиял на стоимость лекарств?

Вакцины, биотехнологические продукты и даже инсулин в картриджах. Какие отечественные новинки готовят наши фармацевты? Читайте здесь .

На прошлой неделе глава государства ввел запрет на повышение цен. Это касается всех субъектов хозяйствования, работающих на территории страны. Сегодня стоимость лекарств контролирует Минздрав. По словам заместителя министра здравоохранения Бориса Андросюка, производителям медизделий всех направлений уже было отправлено письмо.

Новости Беларуси. От социально направленных до инновационных препаратов. Белорусские фармацевтические предприятия освоили всю линейку импортируемых лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси: Сотрудники Министерства здравоохранения и заинтересованных органов уже начали мониторинг, исполнение данной директивы, данного циркуляра. Более того, сейчас на выходе находятся два нормативных акта, которые уточняют порядок формирования цен как производителям лекарств и медтехники, так непосредственно и тем, кто занимается розничной торговлей как лекарственных средств, так и медицинской техники. Это будет постоянно под нашим контролем.

Елена Астапенко, заведующая аптекой № 97 Минска:

Для предотвращения роста цен Республиканское унитарное предприятие «Белфармация» заморозила цены по состоянию на 5 октября 2022 года. На все товары, которые находятся в аптеках нашего предприятия и на аптечных складах. Информация о ценах на эти товары, а это где-то 10 тысяч 400 наименований, на прошлой неделе была отправлена в адрес контролирующих органов.

Борис Андросюк акцентировал внимание, что в случае завышения цен будут приняты меры вплоть до закрытия предприятия или торговой сети.