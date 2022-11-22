«Установка новой 16-метровой ели». Как в Минской области готовятся к Новому году?

Новости Беларуси. В Минской области ведется подготовка к Новому году. Во всех районах будут установлены сотни световых конструкций, украсят, подсветят и праздничные деревья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Столбцах главная новогодняя локация разместится на центральной площади. Сюда подведено электричество, определено место, где установят новогоднюю красавицу. В 2022 году жителей и гостей города ждут новинки. Установят малые архитектурные формы из металла. Они украсят улицы. Праздничное оформление в райцентре завершат до 15 декабря.

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:

Ежегодно мы планируем свои мероприятия заранее к новогодним торжествам. В текущем году основным новшеством будет установка новой 16-метровой ели. Ее приобрело наше коммунальное унитарное предприятие ОКС Столбцовского района. Ель новая абсолютно, закуплено светодиодное украшение на данную конструкцию.

Кроме того, в Столбцовском районе пройдет конкурс среди крупных предприятий и организаций на лучшее новогоднее оформление.