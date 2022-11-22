Суперкомпьютер для создания лекарств. Как белорусские учёные используют виртуальные технологии?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Белорусские ученые при помощи виртуального суперкомпьютера открывают и тестируют эффективные соединения, которые позже становятся лекарственными препаратами для еще недавно считавшихся неизлечимыми болезней. Объединенный институт проблем информатики занимается не просто сборкой, а созданием технологий и изготовлением суперкомпьютеров для различных областей нашей экономики.

Сергей Кругликов, генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси, доктор военных наук, кандидат технических наук, доцент:

Вообще, в Объединенном институте проблем информатики создана целая линейка суперкомпьютеров, начиная от серьезных больших стоек, которые эксплуатируются в нашем Республиканском суперкомпьютерном центре. Они объединены в единую национальную научно-образовательную грид-сеть с использованием суперкомпьютеров, которые размещаются на базах наших институтов, высших учебных заведений.

Суперкомпьютер – это не просто data-центр, которых уже достаточно много в мире. Это отдельная технология, которая позволяет решать очень сложные технические, экономические и другие задачи с высокой точностью и в кратчайшие сроки. В институте также созданы персональные суперкомпьютеры, которые эксплуатируются в подразделениях и не требуют никаких установок. Сергей Кругликов:

Эксперименты у нас проводятся постоянно. Мы очень активно работаем с Российской Федерацией, очень активно работаем с нашими китайскими партнерами. И в принципе та белорусская вакцина против ковида моделировалась на наших суперкомпьютерных мощностях.

Анна Карпенко, научный сотрудник лаборатории математической кибернетики, председатель Совета молодых ученых ОИПИ НАН Беларуси:

Процесс компьютерного моделирования потенциальных лекарственных препаратов начинается прежде всего с выбора заболевания и потенциальной мишени. Когда нами определено заболевание, мы проверяем в банке данных белков, есть ли мишени, которые соответствуют нашим задачам и целям, и можем ли мы с ними работать, в допустимом ли они качестве. Сергей Кругликов:

Это идет и развитие наших лекарственных препаратов. Делаются различные модели этих препаратов, они обкатываются на суперкомпьютерах, а только лишь потом начинают внедряться в наших медицинских учреждениях.

Помимо создания медицинских препаратов, суперкомпьютер решает большое количество других задач. Например, связанных с распознаванием изображений, обработкой различных видов сигналов, задач искусственного интеллекта и, конечно же, созданием цифровых двойников, сложнейших механизмов и процессов. Анна Карпенко:

Здесь происходит большое количество этапов, начиная от поиска потенциальных лекарств, уже имеющихся в базах данных, до использования искусственного интеллект для генерации абсолютно новых препаратов. Все наши расчеты мы проводим на суперкомпьютере.