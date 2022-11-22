Новый единый портал электронных услуг доступен для белорусов. Как он работает?

Всем белорусам доступен новый единый портал электронных услуг, который расположен по адресу platform.gov.by. Его сердце – личный электронный кабинет, где появилось больше возможностей, чем это было на старой платформе.

Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции НЦЭУ:

В личном кабинете собраны сервисы из самых разных сфер нашей жизни. Будь то медицина либо образование, налоги или социальная защита. Всего на портале сегодня 250 видов различных сервисов. Наиболее популярными являются те сервисы, по которым можно получить информацию в отношении самого себя, получить какую-то справку, либо выписку, либо разрешение на что-либо.

Личный кабинет стал не просто площадкой, на которой собраны все электронные сервисы государства, а также платформой для общения с госорганами, потому как они имеют возможность через личный кабинет направлять уведомления о тех или иных действиях. Например, МВД может направлять информацию о штрафах, Минюст может предоставить сведения о ходе приказного производства и так далее.

Светлана Караневич:

В новом личном электронном кабинете появляется сущность кабинета организации, в котором гораздо больше прав и возможностей, чем в обычном кабинете физического лица гражданина. В личном кабинете организации директор может приглашать сотрудников, назначать им права и роли доступа, в зависимости от того, какими услугами они должны будут в дальнейшем пользоваться. Также в личном кабинете появилась возможность использования документооборота. Это очень актуально для маленьких организаций до 10 человек, которые периодически должны пользоваться возможностями документооборота. И сейчас это можно делать, не выходя из личного кабинета.

Светлана Караневич:

В августе стала доступна очень интересная комплексная услуга для автолюбителей. Для тех, кто желает приобрести автомобиль с пробегом. На основании запросов целые четыре базы данных, можно получить полное электронное досье по автомобилю. Был ли он в розыске, когда был последний техосмотр у автомобиля и другая информация. Сейчас организация занимается расширением информации. Также на портале имеется услуга по благонадежности репутации той или иной компании.

Светлана Караневич:

Например, вы, обращаясь в турфирму, планируя свое путешествие, хотите знать, насколько чиста ее репутация, насколько можно ей доверять, в том числе свои финансовые средства. Поэтому используя эту услугу, комплексно, на основании сведений из 12 баз данных на этот раз, вы получаете информацию об этом контрагенте. Эта услуга интересна даже в бытовых целях. Например, вы хотите поменять в квартире окна либо заказать ремонт какой-либо мягкой мебели. То есть в любых целях, где вы как физическое лицо заключаете договор с компанией.