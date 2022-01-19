Успехов в службе и сухих рукавов. В День спасателя 30 лучшим сотрудникам МЧС по Минской области вручили высокие награды

Новости Беларуси. 30 лучшим сотрудникам МЧС и гражданам, которые приняли участие в спасении людей на пожарах, вручили высокие награды. Торжества по случаю Дня спасателя прошли в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучших представителей профессии приехал лично поздравить губернатор Минской области Александр Турчин. В адрес спасателей звучали слова благодарности за самоотверженный труд. Отметили не только профессионалов. В одном строю со спасателями – Дмитрий Хомич. Его мужество, проявленное при пожаре, который произошел в деревни Калиновка Любанского района, отмечено благодарностью Миноблисполкома. На пожаре молодой человек спас односельчанина.

Дмитрий Хомич, житель Любанского района: Ехал домой из леса с грибов и увидел, что из-под крыши идет дым. Ну и поехал туда. Зашел в дом, там оказался мужчина, спал на кровати. Уже там полный дом дыма было. Пытался зайти в дом, с первого раза не получилось, второй раз тоже не получилось, начал стучать в окно, разбудил его и стали дожидаться спасателей.

Ангелина Дорошко, старший инспектор сектора надзора и профилактики Стародорожского районного отдела по ЧС: Именно такое поздравление впервые, на таком мероприятии я присутствую, конечно, очень приятно. Очень приятно, что наши старания, и мои, и моих коллег, оценены не только в рамках МЧС, но и совместными ведомствами.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:

Хотелось бы сказать ветеранам, действующим работникам, тем ребятам, которые сегодня находятся в строю. Конечно же, пожелать крепкого здоровья, успехов в службе, ну и традиционный наш, будем так говорить, посыл – сухих рукавов. А для нас, для всех граждан Республики Беларусь, которые когда-либо кому-то помогали, это наш профессиональный праздник.

В Минской области делают все для комфортной и плодотворной работы сотрудников МЧС. Строят жилье, развивают материально-техническую базу. В 2021 году начали возводить пожарное депо в Березино, а также административно-бытовой корпус Узденского РОЧС. Разрабатывается проектно-сметная документация для пожарного депо в Марьиной Горке. Его строительство начнется в 2022 году.