Прямой эфир

Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале

01 июля 2018 12:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «В Беларуси как дома». Накануне Дня Независимости нашей страны представители дипкорпуса вместе с семьями приняли участие в необычном фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале-1

Дресс–код для участников – рубашки и майки с национальным колоритом. На неформальной встрече иностранных гостей познакомили не только с историей, кухней и традициями нашей страны, но и других государств. Также были организованы выставка детских творческих работ и показ мод белорусских дизайнеров.

Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале-4

Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:
Между нашими кыргызско-белорусским народом первое общее – гостеприимство. Я думаю, это самое ценное и главное. В 2017 году был День вышиванки и все на белорусском было. Сегодня каждая страна себя предоставляла и тема Беларуси как дома, она очень подходит.

Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале-7

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Народны касцюм – гэта частка нашай культуры, наша менталітэту, нашай псіхалогіі і, канечне, частка нашай незалежнасці. Вельмі рады, што ў апошні час пад эгідай кіраўніцтва краіны, многа ўвагі падаецца развіццю нашай нацыянальнай культуры і самасвядомасці.

Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале-10

Фестиваль проводится уже во второй раз. В Беларуси проживают представители 140 национальностей и 26 конфессий. В мире и дружбе все они готовы принять участие в празднованиях в честь Дня Независимости.

Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале-13

# МИД Беларуси # общество # Владимир Макей # Кубанычбек Омуралиев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 1 и 2 июля
01 июля 2018 11:24

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 1 и 2 июля

Какой подарок приготовил канал СТВ к 3 июля, и как обустраивают самый безлюдный уголок Полесья? Анонс программы «Неделя»
01 июля 2018 11:14

Какой подарок приготовил канал СТВ к 3 июля, и как обустраивают самый безлюдный уголок Полесья? Анонс программы «Неделя»

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном
30 июня 2018 19:09

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном