«Услышать мнение народа». Проект Концепции нацбезопасности Беларуси обсудили в Минске

Новости Беларуси. В Минске обсудили проект Концепции национальной безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собраны актуальные предложения, основные правовые аспекты и стратегические интересы страны.

Концепция охватывает все сферы, поэтому так важно выслушать мнения разных специалистов и получить обратную связь. Содержание документа обновили более чем на 70 %. Однако сохранилась структура и методология Концепций прошлых лет.

Фото: сайт Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:

Есть вопросы, конечно, накопились у нас вопросы. Есть представитель Совета безопасности. Вопросы эти все озвучены, и люди получат ответ, будут знать, как действовать в той или иной ситуации. Это очень эффективно – услышать мнение народа и внести какие-то конкретные изменения, подстраиваясь под ту или иную ситуацию, чтобы это было одобрено народом.

Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

Люди говорят о том, что действительно верно предложено в проектной редакции Концепции национальной безопасности положение о том, что, обеспечивая свою национальную безопасность, мы не просто закрываемся и применяем мероприятия запретного характера, но мы говорим о безопасности через развитие. Мы обеспечиваем безопасность народа как уникальной социальной группы, но в то же время не останавливаемся на достигнутом. Дальнейшее поступательное развитие Республики Беларусь во всех направлениях не только возможно, но и будет продолжено.