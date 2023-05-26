«Листовки, присяга, подписанная Александром Григорьевичем». Документы первых президентских выборов представили в Минске

Новости Беларуси. Документы первых президентских выборов 1994 года представлены в Минске на выставке «История развития избирательной системы в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозицию подготовили сотрудники Национального архива.

Есть здесь оригинальные ведомости начала XX века, справка об организации передвижного избирательного участка 1950-х годов. Тогда пассажиры могли проголосовать прямо во время поездки в поезде. Отдельный стенд посвящен становлению современной Беларуси и первым президентским выборам.

Маргарита Старостенко, заведующая отделом Национального архива Беларуси:

Наиболее интересные, уникальные документы, впервые выставляющиеся вообще на выставке, – это документы по выборам первого Президента в 1994 году. Это листовки, присяга, подписанная Александром Григорьевичем, первая речь в должности Президента Республики Беларусь. Программа о том, как он будет работать на благо страны, народа, государства, за независимость и целостность страны.