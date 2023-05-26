Виктор Хренин: территориальная оборона из обеспечивающей системы трансформируется в полноценную боевую

Новости Беларуси. Территориальная оборона из обеспечивающей системы трансформируется в полноценную боевую. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на открытии ежегодного сбора «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь» в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали губернаторы, а также военные комиссары областей и Минска.

Геополитическая ситуация требует более тесного взаимодействия командующих с войсками. Основная цель сегодняшнего мероприятия – повысить уровень знаний участников в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах. На сборе отрабатываются не только теоретические, но и практические навыки.