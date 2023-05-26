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Виктор Хренин: территориальная оборона из обеспечивающей системы трансформируется в полноценную боевую

26 мая 2023 10:36
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Новости Беларуси. Территориальная оборона из обеспечивающей системы трансформируется в полноценную боевую. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на открытии ежегодного сбора «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь» в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали губернаторы, а также военные комиссары областей и Минска.  

Виктор Хренин: территориальная оборона из обеспечивающей системы трансформируется в полноценную боевую-1

Геополитическая ситуация требует более тесного взаимодействия командующих с войсками. Основная цель сегодняшнего мероприятия – повысить уровень знаний участников в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах. На сборе отрабатываются не только теоретические, но и практические навыки.  

Виктор Хренин: территориальная оборона из обеспечивающей системы трансформируется в полноценную боевую-4

Так, на реке Сож подразделения территориальных войск разыграли эпизод ведения борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. По легенде, силами теробороны и десантного взвода враг был уничтожен, а те, кто не оказал сопротивление, были захвачены в плен. Также в программе сбора – осмотр современных видов вооружения и первенство по стрельбе из пистолета.  

# Национальная безопасность # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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