Стрельба на меткость и слаженная работа экипажей. Танкисты Гродненской бригады сдали экзамен на полигоне Гожский

Новости Беларуси. Стрельба на меткость, рев боевых машин и слаженная работа экипажей. Танкисты сдают выпускной экзамен по итогам учебного года. На полигоне Гожский прошли учения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На поражение объектов и выполнение боевой задачи всего 3 минуты. За это время нужно не только преодолеть расстояние почти в километр, но и навести орудие, чтобы попасть «в яблочко». Особое мастерство – учебные стрельбы в ночное время. Танки Т-72Б позволяют вести бой в любое время суток и при любой погоде.

Артем Рысь, командир роты 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Оценка исходит от действий самого экипажа. Наводчик может хорошо отстрелять, но механик медленно проедет, общее время выполнения упражнения превышает допустимое, и оценка снижается. Так что здесь главный аспект – это слаженность экипажа. В основном все работаем на отличные оценки.