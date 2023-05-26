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Стрельба на меткость и слаженная работа экипажей. Танкисты Гродненской бригады сдали экзамен на полигоне Гожский

26 мая 2023 08:51
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Новости Беларуси. Стрельба на меткость, рев боевых машин и слаженная работа экипажей. Танкисты сдают выпускной экзамен по итогам учебного года. На полигоне Гожский прошли учения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Стрельба на меткость и слаженная работа экипажей. Танкисты Гродненской бригады сдали экзамен на полигоне Гожский-1

На поражение объектов и выполнение боевой задачи всего 3 минуты. За это время нужно не только преодолеть расстояние почти в километр, но и навести орудие, чтобы попасть «в яблочко». Особое мастерство – учебные стрельбы в ночное время. Танки Т-72Б позволяют вести бой в любое время суток и при любой погоде.  

Стрельба на меткость и слаженная работа экипажей. Танкисты Гродненской бригады сдали экзамен на полигоне Гожский-4

Артем Рысь, командир роты 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Оценка исходит от действий самого экипажа. Наводчик может хорошо отстрелять, но механик медленно проедет, общее время выполнения упражнения превышает допустимое, и оценка снижается. Так что здесь главный аспект – это слаженность экипажа. В основном все работаем на отличные оценки.  

Стрельба на меткость и слаженная работа экипажей. Танкисты Гродненской бригады сдали экзамен на полигоне Гожский-7

Свое мастерство бригада уже не раз демонстрировала на мировой арене. В 2022 году гродненский экипаж взял бронзу в индивидуальной гонке и серебро в общекомандном заезде на Армейских международных играх.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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