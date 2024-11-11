В Минске на полигоне «Тростенецкий» реконструируют мусороперерабатывающий завод

Сейчас на объекте идет монтаж железобетонных колонн и металлоконструкций кровли производственного корпуса. Выполнены работы по устройству фундаментов котельной и трансформаторной подстанции. Завершено возведение сооружений накопления и переработки крупногабаритных отходов. Проект завода разработан с учетом современных экологических стандартов. Здесь будут установлены четыре новые линии по сортировке и переработке мусора. Это позволит увеличить мощность в шесть раз.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»: Процент строительной готовности составляет порядка 25-28 %. На объекте трудятся более 200 человек. Эта численность разная, в зависимости от того вида работ, которые выполняются: на монтаже кровли либо монолитные работы, само количество задействованных людей меняется. Но работы ведутся в продленку вахтовым методом без суббот и воскресений. Люди работают, понимают поставленную задачу. Эта задача будет выполнена.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Новшеством этого проекта будет то, что будет создаваться производство по переработке или по сортировке и дальнейшему использованию RDF-топлива. Это топливо, которое использоваться будет в интересах цементных заводов.

Завод сможет перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. Объект уникальный не только для столицы, но и для страны в целом.