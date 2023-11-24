Условия для раздельного сбора созданы. Могут ли оштрафовать за отказ сортировать мусор?

Окружающий мир сегодня просто переполнен мусором. Ежегодно человечество производит около 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. Разные страны решают эту проблему по-разному. О том, научились ли белорусы сортировать мусор и прижились ли экопривычки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вам не кажется, что это про ответственность? Потому что наши люди – если не будет наказания, то мотивации и стимула тоже нет. Потому что я знаю, что во многих европейских странах, если ты неправильно отсортировал мусор, то у тебя просто большие штрафы за это. У нас: кто с нас спросит? Не активист я, несознательный гражданин, мне же за это ничего не будет. Может, нужна какая-то система наказаний?
Светлана Мацкевич, главный специалист по информационной работе государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Метод кнута и пряника, действительно, когда в балансе, хорошо работает. Так вот, у нас есть пряник, когда мы говорим и хвалим: «Вы молодцы, когда сортируете, заботитесь о природе и собственном здоровье». У нас есть кнут. Например, по нашему законодательству наступает административная ответственность. Если условия для сортировки и раздельного сбора созданы, а жильцы дома не сортируют, то штраф до 30 базовых величин. Никто не отменял эту ответственность. Поэтому эта ответственность прописана в нашем законодательстве. Второй вопрос, что у каждого контейнера не поставишь инспектора и не накажешь, если кто-то неправильно отсортировал.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как вы узнаете, кто сортирует, а кто не сортирует?
Светлана Мацкевич:
Весь штраф поделят на дом. 30 базовых на всех жильцов, чтобы всем не было обидно.
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