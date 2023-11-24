Условия для раздельного сбора созданы. Могут ли оштрафовать за отказ сортировать мусор?

Окружающий мир сегодня просто переполнен мусором. Ежегодно человечество производит около 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. Разные страны решают эту проблему по-разному. О том, научились ли белорусы сортировать мусор и прижились ли экопривычки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вам не кажется, что это про ответственность? Потому что наши люди – если не будет наказания, то мотивации и стимула тоже нет. Потому что я знаю, что во многих европейских странах, если ты неправильно отсортировал мусор, то у тебя просто большие штрафы за это. У нас: кто с нас спросит? Не активист я, несознательный гражданин, мне же за это ничего не будет. Может, нужна какая-то система наказаний?