Задержанный врач обратился к коллегам: «Хотите меня поддержать – просто выполняйте свою работу»

Григорий Азаренок, корреспондент: Теперь посмотрим внимательно на слитые документы. Вот эти две страницы были опубликованы в сети. На второй, в том же пункте, где подчеркнута фраза про 0 этанола, чуть ниже есть еще одна любопытная деталь: операция 11.11.2020 – пациент поступил в приемное отделение больницы 12.11.2020 в 00:03 и пробыл там полчаса, после этого его отправили в реанимацию.

Да, эта тема, без преувеличения, всколыхнула общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений трагедия не могла остаться незамеченной. Так и вышло: смерть простого белорусского парня стала политическим инструментом в руках тех, кто стоит за протестами в Беларуси. Они вновь позвали людей на улицы, а Telegram-каналы развернули откровенную войну: со сливами телефонных разговоров и так далее.

Григорий Азаренок: Стоп. Но ведь на второй странице мы читали, что операцию ему сделали уже 11 ноября. Сам документ без печати и подписи. Получается, доктор очень спешил отправить фейк журналистам?

За последние дни я многое для себя осознал и понял, обдумал. Хочу добровольно сказать, что я полностью признаю свою вину, готов понести законное наказание. Это моя ошибка, необдуманный шаг, что я поддался на уговоры девушки, которая представилась журналисткой, и передал ей информацию из медицинской документации.

На меня здесь не оказывали никакого давления, у меня есть адвокат, которого я выбрал сам и хочу, чтобы он защищал мои интересы. Хочу сказать всем, кто меня знает: не политизируйте эту ситуацию в отношении меня. Здесь нет никакой политики, это был мой совершенно необдуманный шаг. Сам я не революционер, не участвую ни в каких акциях, маршах. Единственное, чего я хочу, это вернуться в семью к жене, детям, на любимую работу.

Своим коллегам хочу сказать, чтобы не повторяли мои ошибки. Единственная помощь в данной ситуации от них – ребята, занимайтесь своим делом, своей работой, не лезьте в политику. Потому что чем больше людей выходят сейчас на акции, в этом я чувствую где-то часть своей вины, что мой шаг вызвал такой резонанс в обществе и так негативно сказался на ситуации в стране. Хотите меня поддержать – просто выполняйте свою работу, спасайте жизни и здоровье наших граждан.

Заместитель генерального прокурора Беларуси прокомментировал задержание журналистки TUT.BY Катерины Борисевич

Григорий Азаренок:

Этот человек совершил уголовное преступление. Разрешения матери не было, как бы вы потом не пытались доказать обратное. И тут стоит обратиться к медицинскому сообществу: когда вы под воздействием эмоций, забываете ваши обязанности и начинаете играть в политические игры, какую цель вы преследуете? Вы видите, как подобные поступки могут отразиться на обществе.