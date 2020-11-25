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Что происходило после смерти Романа Бондаренко? Расследование Григория Азарёнка

25 ноября 2020 17:16
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Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило потом?

Да, эта тема, без преувеличения, всколыхнула общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений трагедия не могла остаться незамеченной. Так и вышло: смерть простого белорусского парня стала политическим инструментом в руках тех, кто стоит за протестами в Беларуси. Они вновь позвали людей на улицы, а Telegram-каналы развернули откровенную войну: со сливами телефонных разговоров и так далее.

На минувшей неделе Президент во время общения с коллективом «Гомсельмаша» пообещал уже в ближайшие дни раскрыть много интересных деталей, опубликовать информацию, которая расставит все необходимые акценты. И сегодняшний спецрепортаж – лишь первый материал из серии журналистских расследований.  

Итак, кто и что стоит за происходящим в стране? Репортаж Григория Азаренка (подробности в видеоматериле).

Что происходило после смерти Романа Бондаренко? Расследование Григория Азарёнка -1

Григорий Азаренок, корреспондент:  
12 ноября умер Роман Игоревич Бондаренко. Ему был 31 год. Получил травму в дворовой драке, поступил с алкогольной интоксикацией в Больницу скорой медицинской помощи. Через определенное время скончался.

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Идет следствие. Генеральная прокуратура проводит масштабное расследование. Дело на контроле у главы государства.

Это фактура дела. Но присутствует еще и чудовищный эмоциональный фон, искусственно подогреваемый с помощью политических и медиатехнологий. Сегодня мы начнем вам рассказывать как, кем и зачем это делается. 

# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Роман Бондаренко # Фотофакт

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