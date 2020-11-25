Что происходило после смерти Романа Бондаренко? Расследование Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило потом?

Да, эта тема, без преувеличения, всколыхнула общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений трагедия не могла остаться незамеченной. Так и вышло: смерть простого белорусского парня стала политическим инструментом в руках тех, кто стоит за протестами в Беларуси. Они вновь позвали людей на улицы, а Telegram-каналы развернули откровенную войну: со сливами телефонных разговоров и так далее.

На минувшей неделе Президент во время общения с коллективом «Гомсельмаша» пообещал уже в ближайшие дни раскрыть много интересных деталей, опубликовать информацию, которая расставит все необходимые акценты. И сегодняшний спецрепортаж – лишь первый материал из серии журналистских расследований.