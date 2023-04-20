Усилены требования по выполнению заявок граждан в сфере ЖКХ. Президент подписал Указ

Новости Беларуси. В стране усилены требования к должностным лицам по выполнению заявок граждан в сфере ЖКХ. Соответствующий Указ 20 апреля подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь местные исполкомы могут без аукциона назначать госорганизации для оказания жилищно-коммунальных услуг и выполнения работ по благоустройству территорий. Также документ устанавливает нормы о замене всех видов инженерных сетей при комплексном благоустройстве придомовых территорий и запрещает передачу организациям ЖКХ объектов без финансирования затрат на их техсостояние. Кроме того, местные органы власти должны организовать обратную связь с населением и СМИ по актуальным вопросам в данной сфере.