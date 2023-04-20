Прямой эфир

Усилены требования по выполнению заявок граждан в сфере ЖКХ. Президент подписал Указ

20 апреля 2023 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В стране усилены требования к должностным лицам по выполнению заявок граждан в сфере ЖКХ. Соответствующий Указ 20 апреля подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Усилены требования по выполнению заявок граждан в сфере ЖКХ. Президент подписал Указ-1

Теперь местные исполкомы могут без аукциона назначать госорганизации для оказания жилищно-коммунальных услуг и выполнения работ по благоустройству территорий. Также документ устанавливает нормы о замене всех видов инженерных сетей при комплексном благоустройстве придомовых территорий и запрещает передачу организациям ЖКХ объектов без финансирования затрат на их техсостояние. Кроме того, местные органы власти должны организовать обратную связь с населением и СМИ по актуальным вопросам в данной сфере.

Ответственность за несвоевременное и ненадлежащее выполнение заявок и претензий граждан будет усилена.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как воспитать патриотов и сохранить историческую правду? Обсудили с молодёжью в Минске на диалоговой площадке
20 апреля 2023 16:47

Как воспитать патриотов и сохранить историческую правду? Обсудили с молодёжью в Минске на диалоговой площадке

Сергеенко на заседании в Жабинке: для сохранения исторической памяти важно не количество мероприятий, а содержание
20 апреля 2023 16:44

Сергеенко на заседании в Жабинке: для сохранения исторической памяти важно не количество мероприятий, а содержание

Победители соревнования за 2022-й год будут занесены на Республиканскую доску Почёта
20 апреля 2023 16:25

Победители соревнования за 2022-й год будут занесены на Республиканскую доску Почёта