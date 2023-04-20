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Как воспитать патриотов и сохранить историческую правду? Обсудили с молодёжью в Минске на диалоговой площадке

20 апреля 2023 16:47
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Новости Беларуси. Как воспитать настоящих патриотов, сохранить историческую правду и о каком будущем для своей страны мечтает подрастающее поколение? Об этом сегодня, 20 апреля, шла речь во время открытого диалога «В единстве поколений наша сила!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как воспитать патриотов и сохранить историческую правду? Обсудили с молодёжью в Минске на диалоговой площадке-1

Инициатива, приуроченная ко Дню Победы, объединила более сотни минчан. Это учащиеся столичных школ, которые несут Вахту памяти, и молодежные лидеры. В центре внимания – история нашей страны, ее объективное отражение и противостояние искажению прошлого. Своим мнением с юными патриотами поделился председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси.

Как воспитать патриотов и сохранить историческую правду? Обсудили с молодёжью в Минске на диалоговой площадке-4

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Диалог с нашей молодежью – это первый фундамент для того, чтобы объяснить им из наших уст, потому что грязь в Telegram-каналах, медиапространстве их все равно найдет, а вот правильные тезисы, мысли еще нужно постараться найти. И сегодняшний формат встреч с молодежными лидерами, в том числе с лидерами мнений, общественными, политическими деятелями, журналистами – действительно возможность, которая раньше у нас отсутствовала.

Как воспитать патриотов и сохранить историческую правду? Обсудили с молодёжью в Минске на диалоговой площадке-7

Валерия Барутенко, помощник начальника Почетного караула мемориального отряда средней школы № 129 Минска:
К 9 Мая мы готовимся на площади Победы непосредственно, прогоняем еще раз полностью Вахту памяти, мемориальный отряд, несем службу, сами в школах тренируемся, отрабатываем элементы строевой подготовки, отрабатываем рапорта, чтобы 9 Мая показать уровень.

Как воспитать патриотов и сохранить историческую правду? Обсудили с молодёжью в Минске на диалоговой площадке-10

Диалоговая площадка дала старт масштабному проекту. В течение двух недель разговор с молодежным активом пройдет в каждом районе столицы.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Никита Рачиловский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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