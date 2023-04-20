Победители соревнования за 2022-й год будут занесены на Республиканскую доску Почёта

Новости Беларуси. Новыми именами пополнится Республиканская доска почета. Указом Президента определены победители соревнования за 2022-й год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 64 организации и региона, которые достигли высоких результатов в сфере социально-экономического развития.

Среди них восемь административно-территориальных единиц, промышленные, строительные, организации сферы услуг, а также сельского, лесного и рыбного хозяйства. Вскоре золотые таблички с названиями предприятий украсят Доску почета на площади Государственного флага. Это свидетельство общественного признания того вклада, который внесли граждане и трудовые коллективы в повышение благосостояния нашей страны. А кроме того, хороший стимул для дальнейшей продуктивной работы и достижения еще более высоких результатов.