Сергеенко на заседании в Жабинке: для сохранения исторической памяти важно не количество мероприятий, а содержание

Новости Беларуси. Для сохранения исторической памяти важно не количество мероприятий, а их содержательная сторона. Об этом во время рабочей поездки в Жабинку заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании райисполкома подвели итоги Года исторической памяти. За это время здесь работали над новыми проектами. В частности обновили мемориальный комплекс «Дремлево». Он находится на месте деревни, которую 80 лет назад сожгли фашисты во время карательной операции. Также на территории района планируют создать партизанскую стоянку. Важно, чтобы объекты, посвященные Великой Отечественной войне, не оставляли молодых людей равнодушными, а заставляли задуматься.

Анастасия Сатишур, ученица средней школы № 1 Жабинки:

Я считаю, что очень важно помнить про потери, которые понесла наша страна, народ. Важно знать историю нашей страны, города, народа. В нашей школе есть музей, посвященный Великой Отечественной войне. Также в нашу школу часто приходят к нам гости, прокурор, рассказывают про Великую Отечественную войну, геноцид и про расследование.

Также 20 апреля в Жабинке Игорь Сергеенко в торжественной обстановке вручил членские билеты ребятам, которые пополнили ряды БРСМ.