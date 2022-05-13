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«Ушёл из жизни мудрый и преданный родной стране человек». В ОАЭ объявлен 40-дневный траур в связи со смертью президента

13 мая 2022 17:15
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В Объединенных Арабских Эмиратах будет объявлен 40-дневный траур в связи со смертью президента. Халифа бен Заид Аль Нахайян ушел из жизни 13 мая на 74 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ушёл из жизни мудрый и преданный родной стране человек». В ОАЭ объявлен 40-дневный траур в связи со смертью президента -1

В связи со смертью политика президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, а также вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю эмирата Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму. Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли трагическое известие.  

«Ушёл из жизни мудрый и преданный родной стране человек». В ОАЭ объявлен 40-дневный траур в связи со смертью президента -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ушел из жизни мудрый и преданный родной стране человек, который стал продолжателем пути вашего отца шейха Заида и помогал строить государственные институты Объединенных Арабских Эмиратов со времен основания нации. Шейх Халифа останется в нашей памяти международным лидером, который всегда был готов протянуть руку дружбы.  

Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным шейха и всему народу ОАЭ, а также адресовал им слова поддержки.  

«Ушёл из жизни мудрый и преданный родной стране человек». В ОАЭ объявлен 40-дневный траур в связи со смертью президента -7

Халифа бен Заид Аль Нахайян – второй президент ОАЭ и правитель эмирата Абу-Даби. Он также являлся верховным главнокомандующим Вооруженными Силами ОАЭ. В должность президента вступил третьего ноября 2004 года, сменив на этом посту своего отца.  

# Беларусь-ОАЭ # общество # Халиф бен Заид Аль Нахайян # Александр Лукашенко # Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум # Фотофакт

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