«Ушёл из жизни мудрый и преданный родной стране человек». В ОАЭ объявлен 40-дневный траур в связи со смертью президента

В Объединенных Арабских Эмиратах будет объявлен 40-дневный траур в связи со смертью президента. Халифа бен Заид Аль Нахайян ушел из жизни 13 мая на 74 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи со смертью политика президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, а также вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю эмирата Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму. Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли трагическое известие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ушел из жизни мудрый и преданный родной стране человек, который стал продолжателем пути вашего отца шейха Заида и помогал строить государственные институты Объединенных Арабских Эмиратов со времен основания нации. Шейх Халифа останется в нашей памяти международным лидером, который всегда был готов протянуть руку дружбы.

Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным шейха и всему народу ОАЭ, а также адресовал им слова поддержки.