Ущерб Минску от акций протеста составил более полумиллиона рублей. Возбуждено 72 уголовных дела

Новости Беларуси. На неделе огласили приговоры участникам протестов, которые оставляли на тротуаре политические лозунги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авторами одной из таких надписей в сентябре на тротуарной плитке у станции метро Пушкинская стали 25-летняя девушка и 26-летний парень. Действия молодых людей обвинение квалифицировало как хулиганские, а саму надпись как циничную, оскорбляющую чувства граждан и направленную на причинение вреда общественному порядку. Девушке суд назначил полтора года так называемой домашней химии. Парень получил два года колонии общего режима.

Еще три приговора получили мужчины, которые пытались восстановить эту надпись после того, как ее убрали коммунальщики. Двоих обвиняемых приговорили к ограничению свободы на срок полтора года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Один из них отправится в колонию строгого режима на два года.