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Ущерб Минску от акций протеста составил более полумиллиона рублей. Возбуждено 72 уголовных дела

11 декабря 2020 15:53
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Новости Беларуси. На неделе огласили приговоры участникам протестов, которые оставляли на тротуаре политические лозунги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ущерб Минску от акций протеста составил более полумиллиона рублей. Возбуждено 72 уголовных дела-1

Авторами одной из таких надписей в сентябре на тротуарной плитке у станции метро Пушкинская стали 25-летняя девушка и 26-летний парень. Действия молодых людей обвинение квалифицировало как хулиганские, а саму надпись как циничную, оскорбляющую чувства граждан и направленную на причинение вреда общественному порядку.

Девушке суд назначил полтора года так называемой домашней химии. Парень получил два года колонии общего режима.

Ущерб Минску от акций протеста составил более полумиллиона рублей. Возбуждено 72 уголовных дела-4

Еще три приговора получили мужчины, которые пытались восстановить эту надпись после того, как ее убрали коммунальщики. Двоих обвиняемых приговорили к ограничению свободы на срок полтора года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Один из них отправится в колонию строгого режима на два года.

Ущерб Минску от акций протеста составил более полумиллиона рублей. Возбуждено 72 уголовных дела-7

Виталий Белковский, заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску:
Подразделениями управления Следственного комитета по городу Минску расследуются уголовные дела по фактам массовых беспорядков и несанкционированных мероприятий, происходящих на территории столицы с августа текущего года. Помимо участия граждан в указанных событиях зафиксировали повреждение и уничтожение имущества как коммунальной, так и частной собственности. Различными способами повреждаются фасады зданий, тротуарная плитка, подъездные двери и другие объекты коммунальной собственности. На места происшествий по каждому факту выбывали следственно-оперативные группы. В ходе осмотров зафиксировано использование в качестве орудия преступления мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки. Возмещение материального вреда возлагается на лиц, совершивших преступления.

Ущерб Минску от акций протеста составил более полумиллиона рублей. Возбуждено 72 уголовных дела-10

Всего с августа бюджету города, коммунальным службам и другим организациям причинен ущерб на сумму более полумиллиона рублей. Возбуждено 72 уголовных дела.

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# Акции протеста # общество # Виталий Белковский # Фотофакт

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